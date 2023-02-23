  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Оксана Марченко
Оксана МарченкоФото: Alexei Golenishchev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Суд заарештував майно дружини Медведчука на 5,6 млрд грн

Максим Сидоржевський
1 год. тому

В СБУ повідомили про арешт судом майна Оксани Марченко, зокрема, акцій кількох обленерго, земельних ділянок, будинків і автомобілів.

https://p.dw.com/p/4Ntfp

Суд заарештував майно Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, підозрюваної у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє Служба безпеки України. "За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер, 23 лютого.

Згідно з повідомленням, рішення суду стосується пакетів по 14 відсотків акцій у двох обленерго і понад 4 відсотки - у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки в Києві та в Криму, а також на 10 автомобілів, що належать Марченко.

"Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них - київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України", - інформує СБУ, уточнюючи, що саме через ці компанії було засновано фірму за законами Росії, через яку Марченко переказувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" в російський бюджет.

Читайте також: Будівельні компанії нардепа від ОПЗЖ "відмивали" гроші Медведчука - СБУ

На початку лютого слідчі СБУ повідомили Марченко та голові афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За цією статтею також повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру". Зловмисника затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як наголошується в повідомленні СБУ, злочин, у якому підозрюють Марченко та менеджерів причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.

Нагадаємо, в вересні 2022 року Україна обміняла дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі", на Віктора Медведчука. 10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив його громадянство, а 13 січня депутати ВР позбавили мандатів Медведчука та низку інших проросійських нардепів.

Читайте також: Позбавлення громадянства Медведчука - сіра зона українського законодавства?

Як кияни коментують обмін "азовців" на Медведчука

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прем'єр Іспанії Педро Санчес (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський

Санчес пообіцяв Зеленському до 10 танків Leopard 2

Політика49 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Марта Юзьків та її чоловік Сергій Чорний

Рік на фронті - як київське подружжя стало військовими

Рік на фронті - як київське подружжя стало військовими

Конфлікти7 год. тому
external

Історія про тортури в Херсоні: "Били кийками і струмом"

Історія про тортури в Херсоні: "Били кийками і струмом"

Конфлікти6 год. тому02:49 хв.
external

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Суспільство8 год. тому03:11 хв.
Фури на кордоні Білорусі та Польщі

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Політика23 год. тому
Фейки

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Суспільство22 лютого 2023 р.17:37 хв.
Ukraine-Konflikt - Demonstration in Berlin

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

Суспільство22 лютого 2023 р.01:09 хв.
На головну сторінку