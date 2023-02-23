Суд заарештував майно дружини Медведчука на 5,6 млрд грн

Суд заарештував майно Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, підозрюваної у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє Служба безпеки України. "За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер, 23 лютого.

Згідно з повідомленням, рішення суду стосується пакетів по 14 відсотків акцій у двох обленерго і понад 4 відсотки - у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки в Києві та в Криму, а також на 10 автомобілів, що належать Марченко.

"Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них - київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України", - інформує СБУ, уточнюючи, що саме через ці компанії було засновано фірму за законами Росії, через яку Марченко переказувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" в російський бюджет.

Читайте також: Будівельні компанії нардепа від ОПЗЖ "відмивали" гроші Медведчука - СБУ

На початку лютого слідчі СБУ повідомили Марченко та голові афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За цією статтею також повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру". Зловмисника затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як наголошується в повідомленні СБУ, злочин, у якому підозрюють Марченко та менеджерів причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.

Нагадаємо, в вересні 2022 року Україна обміняла дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі", на Віктора Медведчука. 10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив його громадянство, а 13 січня депутати ВР позбавили мандатів Медведчука та низку інших проросійських нардепів.

Читайте також: Позбавлення громадянства Медведчука - сіра зона українського законодавства?