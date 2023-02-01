Компанії нардепа від ОПЗЖ "відмивали" гроші Медведчука - СБУ

Будівельні компанії нардепа були залучені до легалізації грошей Віктора Медведчука та Тараса Козака, підозрюють в СБУ, За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, у схемах були задіяні компанії Вадима Столара.

Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних депутату Верховної Ради від забороненої нині "Опозиційної платформи - За життя". На думку слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації грошей в інтересах екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака, повідомила у середу, 1 лютого, СБУ у Telegram.

"Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та Республіки Білорусь, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США", - йдеться у повідомленні СБУ,

Ім'я народного депутата у в СБУ не називають. За інформацією депутата Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, обшуки проходили у представників компаній, які контролює нардеп Вадим Столар. Про обшуки у Столара зранку повідомив і голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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В СБУ наголошують, що наразі дії служби спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовувалися. "Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці", - зауважили в СБУ.

Слідчі дії проводились в рамках розслідування за статтями 437 і 110-2 Кримінального кодексу України: планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни; фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, повідомили в СБУ.

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