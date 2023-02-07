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Оксану Марченко підозрюють у підпільному фінансуванні органів влади РФ
Оксану Марченко підозрюють у підпільному фінансуванні органів влади РФ і підтримці агресії проти УкраїниФото: youtube/Оксана Марченко
ПолітикаУкраїна

СБУ повідомила про підозру Оксані Марченко

Валерій Сааков
51 хв. тому

Дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко підозрюють у підпільному фінансуванні російських органів влади та підтримці агресії РФ проти України, повідомили в СБУ.

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила дружині підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, Оксані Марченко про підозру. Згідно з поширеним у вівторок, 7 лютого, повідомленням пресслужби СБУ, її слідчим вдалося ліквідувати масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. Зокрема, як стверджують у спецслужбі, до організації схеми причетна Оксана Марченко.

"Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ. "Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова. Крім того, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів", - повідомили в СБУ.

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За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет країни-агресорки. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми. Зловмисникам загрожує покарання до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна, наголосили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, в вересні 2022 року Україна обміняла дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі", на Медведчука. 10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство України Віктора Медведчука, а 13 січня депутати ВР позбавили мандатів Медведчука та низку інших проросійських нардепів.

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