90 відсотків затриманих РФ цивільних зазнали катувань - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня представила два нових звіти щодо поводження з військовополоненими та щодо загальної ситуації з правами людини в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад вісім тисяч цивільних, ще близько 14 тисяч зазнали поранень. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо загальної ситуації з правами людини, презентованому в п'ятницю, 24 березня.

"Понад 90 відсотків жертв були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії або мінами та вибухонебезпечними пережитками війни. Реальні цифри, на жаль, значно вищі", - зазначається у доповіді голови місії Матільди Богнер.

Крім того, моніторингова місія ООН задокументувала випадки свавільних страт та нападів на окремих цивільних осіб із боку Збройних сил Російської Федерації, а також 621 випадок свавільних затримань та насильницьких зникнень.

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90 відсотків затриманих цивільних катували

"Ми провели інтерв'ю з 127 цивільними особами, які були раніше затримані та потім звільнені. Серед них 90 відсотків повідомили, що представники Збройних сил Російської Федерації та Служби безпеки Росії катували й жорстоко поводилися з ними під час тримання під вартою, в деяких випадках це включало сексуальне насильство", - йдеться у заяві Богнер.

В ній додається, що п'ятеро із цих цивільних були хлопчиками у віці від 14 до 17 років, які зникли через насильницькі дії військових РФ та зазнали жорстокого поводження або катування.

Водночас місія ООН задокументувала 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими силовими структурами. За даними місії, із 73 опитаних жертв 53 відсотки зазнали катувань або жорстокого поводження з боку представників Збройних сил та правоохоронних органів України, йдеться у доповіді.

В ООН задокументували 133 випадки сексуального насильства щодо цивільних

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 31 січня 2023 року місія ООН зафіксувала 133 постраждалих від сексуального насильства цивільних. З них – 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки.

"109 випадків, ймовірно, були вчинені збройними силами, правоохоронними органами та персоналом пенітенціарних установ Російської Федерації, 24 випадки, ймовірно, були вчинені Службою безпеки України (СБУ), поліцією України та українськими цивільними особами або членами сил територіальної оборони", - йдеться у заяві голови місії ООН в Україні.

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Також місія задокументувала випадки незаконного переміщення цивільних на окуповані території або ж в РФ, "деякі з яких можуть дорівнювати примусовому переміщенню або депортації". Вони стосуються, зокрема, як дітей, так і дорослих, які проживали в закладах соціального захисту, а також дітей без супроводу дорослих з тимчасово окупованих Росією регіонів.

Росія не надала доступу до місць утримання полонених

Водночас місія ООН з прав людини в Україні представила доповідь про поводження з військовополоненими на всіх етапах полону – від потрапляння в полон до евакуації та перебування в місцях інтернування. Під час роботи над звітом представники місії опитали понад 400 військовополонених з обох боків.

Попри те, що на відміну від України, російська сторона не надала місії доступу до офіційних місць інтернування військовополонених українців, місія провела конфіденційні інтерв’ю з військовими ЗСУ після їх звільнення з полону РФ.

Страти російських військовополонених

Як зазначається в заяві Богнер, місія задокументувала випадки страт до 25 військових РФ та тих осіб, які припинили участь у воєнних діях, вчинені ЗСУ. Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою, йдеться у заяві.

"Хоча нам відомо, що органи влади України порушили розслідування щодо п’яти випадків, які охоплюють 22 жертви, ми не маємо даних про жодні судові провадження щодо ймовірних винуватців", - зазначається у заяві Богнер.

В ній додається, що майже половина з 229 опитаних російських військовополонених розповіли про катування або жорстоке поводження з боку військовослужбовців Збройних сил України та СБУ, а також, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ.

"Військовополонених били, стріляли в ноги, завдавали поранень кінцівок ножами, катували електричним струмом, погрожували сексуальним насильством або смертю, в тому числі проводячи імітації страти", - йдеться у заяві Богнер.

Більшість страт українських військових вчинили бійці ПВК "Вагнера"

Водночас у заяві місії йдеться і про свавільні страти 15 українських військовополонених, вчинені російськими силами, 11 з яких вчинили найманці ПВК "Вагнера".

У доповіді Богнер йдеться, що 67 відсотків військових ЗСУ з 203 опитаних потрапили до рук російських сил після того, як командири домовилися про здачу в полон. Водночас більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, перед інтернуванням зазнавали катувань або жорстокого поводження.

"Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації та співробітники ФСБ катували й жорстоко поводилися з ними, щоб отримати військову інформацію, залякати чи принизити їх, або помститися, - йдеться в доповіді Богнер. - Катування включали побиття, катування електричним струмом, а в деяких випадках – завдання вогнепальних чи колотих поранень кінцівок. Поширеним явищем була також імітація страти".

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Умови утримання військовополонених українців "шокуючі"

Крім того, йдеться в доповіді Богнер, умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених були шокуючими. "Військовополонений, з яким ми спілкувалися, розповів нам, цитую: "Нам давали їжу, якої вистачало лише для того, щоби не вмерти", - наголошується в заяві представниці ООН.

За даними місії, доступ українських військовополонених до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було, що іноді призводило до жахливих наслідків. У доповіді описано як п'ятеро військовополонених померли під час інтернування через брак медичної допомоги.

Загалом понад 84 відсотки військовополонених зазнали катувань та жорстокого поводження в пенітенціарних установах, зазначається у доповіді голови місії ООН.

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