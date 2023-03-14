  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Броварський район, квітень 2022
Броварський район, квітень 2022Фото: Kostiantyn Honcharov/DW
КонфліктиУкраїна

Київ звинувачує снайперів РФ у насильстві над 4-річною

Даниїл Сотников | Аліна Коломієць
29 хв. тому

За даними прокуратури України, двоє російських військовослужбовців, погрожуючи зброєю, зґвалтували жінку та знущалися над її чотирирічною донькою.

https://p.dw.com/p/4OgKM

Прокуратура України звинуватила двох російських військовослужбовців у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері, повідомила у вівторок, 14 березня, агенція Reuters з посиланням на документи прокуратури.

За даними слідства, 13 березня 2022 року у Броварському районі Київської області п'яні російські військові "увірвалися у двір будинку, де проживала молода сім'я", побили чоловіка, а потім під дулом пістолета зґвалтували його дружину. Після цього один із солдатів, перед тим як піддати чотирирічну дівчинку насильству, сказав їй, що "зробить її жінкою", стверджується в документах прокуратури.

Згідно з даними української сторони, обидва обвинувачені були снайперами у віці 32 та 28 років. Старший із них, як стверджує прокуратура, загинув, а молодший повернувся до Росії. Його ім'я Євген Чорнокнижний, повідомили Reuters у прокуратурі. Агенція знайшла його номер у онлайн-базах даних.

На телефонний дзвінок журналіста Reuters відповіла людина, яка назвалася братом Чорнокнижного. "Він помер. Ви ніяк не можете зв'язатися з ним", - відповів чоловік, плачучи. Оренбурзьке видання Orenday у квітні минулого року повідомляло про смерть 27-річного снайпера Євгена Чорнокнижного.

Читайте також: Українські суди винесли 29 вироків щодо воєнних злочинів РФ

Сексуалізоване насильство як навмисна тактика

Після нападу на родину російські військові увірвалися до сусіднього будинку, де, як значиться у матеріалах слідства, побили та зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину. В іншому місці, де проживали кілька сімей, солдати загнали всіх на кухню та зґвалтували групою 15-річну дівчину та її матір, йдеться у документах. Усі жертви вижили, їм надають психологічну та медичну допомогу, пише Reuters.

Згідно з документами української прокуратури, ці інциденти входять до серії зґвалтувань, скоєних у Броварському районі у березні 2022 року військовослужбовцями російської 15-ї окремої мотострілецької бригади. Ця військова частина була сформована для участі у миротворчих місіях під егідою ООН, ОБСЄ, ШОС та СНД.

Українська сторона стверджує, що російські солдати зайшли до Броварів за кілька днів після невдалої спроби захопити Київ. У місті вони мародерили і застосовували до його мешканців сексуалізоване насильство як навмисну тактику залякування населення, йдеться в документах.

Міністерство оборони Росії на запит агенції Reuters про коментарі не відповіло. Телефонні номери 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ не працювали. Два офіцери Самарського гарнізону, до складу якого входить бригада, не змогли надати контакти підрозділу, а один із них повідомив агенції, що ці контакти засекречені.

Читайте також: Трибунал щодо злочину агресії РФ варто запустити до завершення війни - МЗС

Як жити після зґвалтування російськими окупантами

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Протимінний тральщик ВМС України (архівне фото)

Міністр Резніков заявив про створення "корабельної коаліції"

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поєдинок фехтувальниць (символічне фото)

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Спорт6 год. тому
У п'ятницю, 10 березня, банк Silicon Valley, який спеціалізується на фінансуванні стартапів, був закритий після невдалої спроби збільшення капіталу і перейшов під контроль держави.

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Економіка8 год. тому
external

"Слава Україні!": Як світові лідери підтримували українців

"Слава Україні!": Як світові лідери підтримували українців

Панорама10 год. тому00:55 хв.
Вітрогенератори на тлі вугільної електростанції Neurath під Кельном

Енергетика в Німеччині: міфи факти

Енергетика в Німеччині: міфи факти

Економіка12 год. тому
Оголошення про обрання Хорхе Маріо Бергольо Папою Римським, 13 березня 2023 року

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Свій і чужий. Десять років Папи Франциска

Релігія13 березня 2023 р.
external

Церемонія вручення "Оскарів": що говорили про Україну

Церемонія вручення "Оскарів": що говорили про Україну

Панорама13 березня 2023 р.02:16 хв.
На головну сторінку