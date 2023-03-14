Київ звинувачує снайперів РФ у насильстві над 4-річною

За даними прокуратури України, двоє російських військовослужбовців, погрожуючи зброєю, зґвалтували жінку та знущалися над її чотирирічною донькою.

Прокуратура України звинуватила двох російських військовослужбовців у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері, повідомила у вівторок, 14 березня, агенція Reuters з посиланням на документи прокуратури.

За даними слідства, 13 березня 2022 року у Броварському районі Київської області п'яні російські військові "увірвалися у двір будинку, де проживала молода сім'я", побили чоловіка, а потім під дулом пістолета зґвалтували його дружину. Після цього один із солдатів, перед тим як піддати чотирирічну дівчинку насильству, сказав їй, що "зробить її жінкою", стверджується в документах прокуратури.

Згідно з даними української сторони, обидва обвинувачені були снайперами у віці 32 та 28 років. Старший із них, як стверджує прокуратура, загинув, а молодший повернувся до Росії. Його ім'я Євген Чорнокнижний, повідомили Reuters у прокуратурі. Агенція знайшла його номер у онлайн-базах даних.

На телефонний дзвінок журналіста Reuters відповіла людина, яка назвалася братом Чорнокнижного. "Він помер. Ви ніяк не можете зв'язатися з ним", - відповів чоловік, плачучи. Оренбурзьке видання Orenday у квітні минулого року повідомляло про смерть 27-річного снайпера Євгена Чорнокнижного.

Читайте також: Українські суди винесли 29 вироків щодо воєнних злочинів РФ

Сексуалізоване насильство як навмисна тактика

Після нападу на родину російські військові увірвалися до сусіднього будинку, де, як значиться у матеріалах слідства, побили та зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину. В іншому місці, де проживали кілька сімей, солдати загнали всіх на кухню та зґвалтували групою 15-річну дівчину та її матір, йдеться у документах. Усі жертви вижили, їм надають психологічну та медичну допомогу, пише Reuters.

Згідно з документами української прокуратури, ці інциденти входять до серії зґвалтувань, скоєних у Броварському районі у березні 2022 року військовослужбовцями російської 15-ї окремої мотострілецької бригади. Ця військова частина була сформована для участі у миротворчих місіях під егідою ООН, ОБСЄ, ШОС та СНД.

Українська сторона стверджує, що російські солдати зайшли до Броварів за кілька днів після невдалої спроби захопити Київ. У місті вони мародерили і застосовували до його мешканців сексуалізоване насильство як навмисну тактику залякування населення, йдеться в документах.

Міністерство оборони Росії на запит агенції Reuters про коментарі не відповіло. Телефонні номери 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ не працювали. Два офіцери Самарського гарнізону, до складу якого входить бригада, не змогли надати контакти підрозділу, а один із них повідомив агенції, що ці контакти засекречені.

Читайте також: Трибунал щодо злочину агресії РФ варто запустити до завершення війни - МЗС