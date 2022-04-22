 Після окупації: з якими проблемами зіштовхнулися звільнені від армії РФ райони України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Після окупації: з якими проблемами зіштовхнулися звільнені від армії РФ райони України

Організована благодійним фондом "Восток SOS" міжнародна моніторингова місія вивчала ситуацію у звільнених від російської окупації районах північної України, а також досліджувала проблеми переселенців на Закарпатті.

Руйнування в Бучі після російської окупації

Руйнування в Бучі після російської окупації

Наслідки окупації російськими військовослужбовцями частин Київської, Сумської й Чернігівської областей є катастрофічними, а їх подолання може зайняти десятиліття. До такого висновку дійшла міжнародна моніторингова місія, організована благодійним фондом "Восток SOS" разом з партнерами з Німеччини та Франції. Представники місії з 4 по 10 травня відвідали населені пункти, що були раніше окуповані армією РФ, для вивчення ситуації та виявлення проблем, з якими наразі зіштовхнулися жителі цих районів. Також місія працювала у Закарпатській області, щоб вивчити умови проживання вимушених внутрішніх переселенців. Попередні результати роботи місії було представлено в середу, 11 травня, під час пресконференції у Києві.

Читайте також: Червоний Хрест і війна в Україні: як шукають зниклих людей

Катастрофічні наслідки окупації

Кількість порушень міжнародного права та гуманітарних принципів під час російської окупації на територіях трьох північних областей України стали неочікуваними навіть для людей, які упродовж останніх восьми років здійснювали моніторинг ситуації у східних районах Донеччини і Луганщини, поблизу лінії розмежування зі самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками", заявив координатор моніторингового напрямку "Восток SOS" Євген Васильєв.

Як приклад Васильєв навів ситуацію в селі Ягідне Чернігівської області, яке було окуповано військами РФ від 25 лютого до 31 березня. За його словами, окупанти виставили блок-пости на в'їзді-виїзді з села, самі розмістилися у школі, у невеликий підвал якої загнали від 350 до 360 місцевих мешканців. У такому полоні окупанти тримали людей 27 днів. "Люди спали там сидячи, їх годували 1-2 рази на день харчами, які забирали в їхніх хатах", - розповів Васильєв. За цей час у селі померло 10 людей, яких дозволяли ховати лише через деякий час. Кількох осіб із села вивезли в Росію та Білорусь.

Координатор "Восток SOS" також розповів про факт розстрілу з танку з близької відстані лікарні у Тростянці Сумської області, де перебували 60 осіб - пацієнти і медперсонал. Людей у лікарні врятувало те, що вони, побачивши танк, незадовго до розстрілу спустилися у підвал лікарні. Люди були змушені близько місяця залишатися в лікарняному підвалі, де за цей час народилося вісім дітей і було прийнято на лікування 28 поранених.

У селі Катюжанка на Київщині місцеві жителі розповіли представникам місії, як російські військові розстрілювали селян просто на вулиці лише за те, що вони дивилися, як рухається військова техніка РФ у бік Києва. Загалом у селі було розстріляно від восьми до десяти осіб, додав Євген Васильєв. "Російська армія у всіх населених пунктах займала об'єкти, які за міжнародним правом не дозволяється займати - вони розміщували техніку біля будівель, в городах, займали лікарні і школи", - розповів він.

Читайте також: ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

Наслідки знищення інфраструктури

У багатьох населених пунктах внаслідок окупації знищено критично важливу інфраструктуру, зокрема, російська армія під час свого відступу підривала всі мости, додала виконавча директорка "Восток SOS" Юлія Красільникова. Вона навела приклад села Количівка, яке розташовано лише у восьми кілометрах південніше Чернігова, з якого, через підірваний міст через Десну, шлях до обласного центру займає тепер 2,5 години. Також у багатьох населених пунктах через зруйновану інфраструктуру є проблеми з водо- електро- та газопостачанням. "Знищено вокзали, зокрема, у Тростянці й Охтирці. Це все має наслідки, людям важко переміщатися, і фактично зараз не відновлено пасажирське сполучення між населеними пунктами в регіонах. З урахуванням того, що в деяких населених пунктах не працюють лікарні, комунальні установи, відкрилися не всі магазини та аптеки і немає при цьому можливості їздити в інші населені пункти, то це створює дуже багато проблем для людей", - розповіла Юлія Красільникова. А через знищення бізнесів багато людей втратили роботу і не мають засобів для існування, тому потребують гуманітарної допомоги.

Читайте також: Україна: долю війни вирішує залізниця?

Також виконавча директорка "Восток SOS" розповіла, що російські окупанти розграбували комунальні установи - з населених пунктів, що були в окупації, вивезено оргтехніку. "Та ж сама історія зі школами й садочками - вивезено все, чим їх було облаштовано для нормального освітнього процесу: комп'ютери, інтерактивні дошки. Регіони, з яких ми повернулися, не знають, як відновлювати освітній процес", - додала Красільникова.

За її словами, зараз приплив західної гуманітарної допомоги скоротився, але потреба в ній залишається високою через неможливість відновити малий бізнес і втрату роботи місцевим населенням через припинення діяльності місцевих підприємств. У результаті руйнувань інфраструктури та будівель на цих територіях велика кількість людей опинилася без житла й роботи і вимушена переселятися в західні області України, що створює нові виклики для місцевої влади та суспільства.

Брак ресурсів для переселенців

Чимало мешканців звільнених від російської окупації територій опинилися без житла, роботи та засобів для існування. Місцева влада відчуває велику потребу в західній допомозі місцевому бізнесу та наданні будівельних матеріалів для відновлення життя на звільнених від окупації територіях, зазначив активіст німецької організації "Німецько-російський обмін" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.) Тім Бозе (Tim Bose). А наразі багато мешканців потерпілих областей вимушені виїжджати за кордон та до західних областей України, зокрема, у Закарпатську область.

"У таких громадах переселенців зазвичай селять у дитсадках і школах, є значна потреба в організації для них безкоштовного харчування. Натомість гуманітарна допомога надходить точково, спланованого процесу забезпечення людей всім необхідним ще нема. Одним із виходів з ситуації може стати якнайскоріше відновлення контактів між містами України й Німеччини", - сказав Бозе.

Першочергові рекомендації

На відміну від сусідньої Львівської області, де кожна п'ята особа є переселенцем, на Закарпатті внутрішньо переміщеним є кожен третій, зазначила соціологиня з Університету Париж-Нантер Юлія Шукан. Частині з них нема куди повертатися, тож потрібна довгострокова програма їхнього розселення та працевлаштування. "Основний тягар їхнього забезпечення лягає на місцеві громади", - зауважила соціологиня.

Вона додала, що ці громади "дуже мобілізовані" і часто використовують власні кошти, які передбачалися на розвиток, для допомоги переселенцям. Це, на її думку, потенційно може створити напругу між переселенцями і місцевим населенням. "Ми чули від деяких представників місцевих громад очікування, що переселенці повернуться додому. Але частині з них нема куди повертатися, і вони залишаться тут. Це означає, що потрібно шукати більш довгострокові рішення для розселення та працевлаштування тих, хто залишиться", - зазначила соціологиня.

Внутрішні переселенці на вокзалі в Ужгороді, фото 8 квітня 2022 року

Внутрішні переселенці на вокзалі в Ужгороді, фото 8 квітня 2022 року

Висновки місії

За словами виконавчої директорки "Восток SOS" Юлії Красільникової, за підсумками роботи місії її учасники констатували необхідність подальшого міжнародного тиску на Росію й підтримки Збройних сил України для відбиття російської агресії. Найбільшим викликом, про який учасники чули від мешканців усіх звільнених населених пунктів, є унеможливлення повернення окупантів на українські землі - цього, за словами Красільникової, найбільше бояться ті, хто пережив російську окупацію.

Читайте також: Прихисток під час війни: як Україна покращує житлові умови переселенців

Також вона наголосила, що Україні важливо продовжувати отримувати гуманітарну допомогу, "якої стає значно менше і якої не вистачає", ресурси для відбудови зруйнованого російською армією житла, допомогу з тимчасовим житлом. "Також важливо, щоб люди, яким нема куди повертатися, мали можливість залишатися у країнах Європи  і отримувати там підтримку, поки їхні домівки не відновлено або вони лишаються небезпечними", - підсумувала директорка "Восток SOS".

Заплановано, що через місяць представники місії нададуть звіт із рекомендаціями українській місцевій та центральній владі, а також міжнародним організаціям та інституціям в Україні, Німеччині та Франції.

Дивитись відео 01:27

Глава МЗС ФРН Бербок в Бучі: "Це могли б бути ми"

  • Знаменитий міст Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Знаменитий міст

    Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

  • Розбитий транспорт Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Розбитий транспорт

    Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

  • Тут був Комфортний дім Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі Комфортний дім.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Тут був "Комфортний дім"

    Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".

  • Колись тут була перукарня У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК Новоірпінські липки навряд чи знову запрацює.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    А тут була перукарня

    У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.

  • Відновленню не підлягає За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Відновленню не підлягає

    За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

  • Мінус три чверті домівок За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Мінус три чверті домівок

    За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

  • Українські рятувальники встигли евакуювати з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку з навколишнім світом. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ та щільно обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торгівельний центр Жираф.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три тижні гуманітарної катастрофи

    Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".

  • На лінії вогню Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    На лінії вогню

    Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

  • Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Він розповів, що тут жили три сім'ї: він з дружиною і донькою, а також родини двох його племінників. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. Отакий він, рускій мір, - гірко підсумував чоловік побачене.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Моя хата скраю

    Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.

  • Три дні в льоху Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три дні в льоху

    Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

  • Без житла й майна З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим, - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Без житла й майна

    "З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Здаватися ніхто не став

    Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.

    Автор: Олександр Савицький


Також за темою

Ukrainian Interior ministry sappers collect explosives in a hole to detonate them near a mine field in the village of Moshchun, close to Kyiv, Ukraine, Tuesday, April 19, 2022. Russia ratcheted up its battle for control of Ukraine’s eastern industrial heartland on Tuesday, intensifying assaults on cities and towns along a front hundreds of miles long in what officials on both sides described as a new phase of the war. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

Реклама

Докладно

Руйнування в Бучі після російської окупації

Після окупації: як живуть звільнені від армії РФ райони

Міжнародна моніторингова місія вивчала ситуацію у звільнених від російської окупації районах.  

ГТС

Обсяги прокачування газу РФ українською ГТС скоротилися

У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС.  