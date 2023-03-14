Українські суди винесли 29 вироків щодо воєнних злочинів РФ

Українська судова система вже винесла 29 вироків щодо воєнних злочинів Росії на території України. Ще 18 вироків уже винесені депутатам Держдуми за злочин агресії.

Україна самостійно розслідує та ухвалює вироки щодо воєнних злочинів та злочинів агресії Росії. Однак, для притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва РФ Київ розраховує на допомогу міжнародних судових інституцій. Про це заявив керівник департаменту з розслідування воєнних злочинів Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов на пресконференції у вівторок, 14 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щодо воєнних злочинів ми повідомили про підозру майже 300 росіянам - 293 особи ми ідентифікували та встановили їхню причетність до вчинення конкретного воєнного злочину", - розповів він. За його словами, йдеться про широкий діапазон воєнних злочинів - від обстрілів військових об'єктів до сексуального насильства та вбивства українців.

"Стосовно 195 осіб справи вже направлено до суду. І станом на сьогоднішній ранок у нас є 29 вироків наших національних судів щодо воєнних злочинів", - зазначив Бєлоусов.

Україна винесла 18 вироків депутатам Держдуми

Водночас у ще одному кримінальному провадженні щодо агресії РФ, як розповів очільник департаменту, вже є 642 підозрювані особи. "Починаючи від міністра оборони РФ, керівників розвідки РФ, сенаторів і депутатів Держдуми РФ (...) величезне коло осіб, які своїми діями або спланували, або сприяли здійсненню агресії", - сказав Бєлоусов.

Він зазначив, що за злочинами агресії 176 справ уже перебувають на розгляді в суді. "І є вже 18 вироків - вони стосуються депутатів Держдуми РФ, які також сприяли тому, що, власне, відбувається в нашій країні", - повідомив він.

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"Ми розраховуємо на допомогу МКС або трибуналу"

Керівник департаменту Офісу генпрокурора наголосив, що Україна жодним чином не розраховує, що "хтось в інших юрисдикціях, в інших судових системах зробить роботу за нас - за національну правоохоронну та судову систему".

"Ми розуміємо, що основне навантаження буде на нас, і залучаємо наших міжнародних партнерів із декількох причин: Міжнародний кримінальний суд, трибунал з агресії може притягати за те, за що ми не можемо. Ми за всієї нашої нелюбові до президента РФ не здатні, точніше, здатні, але обмежені в нашому праві притягнути його до відповідальності в наших національних судах, тому що це буде порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань - у нього і ще двох вищих посадових осіб РФ є імунітет. А МКС або трибунал можуть це зробити, тому ми розраховуємо на їхню допомогу", - сказав Бєлоусов.

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Коаліція за створення спецтрибуналу щодо РФ

Раніше цього дня, 14 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про приєднання ще двох країн до коаліції за створення спецтрибуналу в справі про злочин агресії РФ. Тепер до неї входять 32 країни.

Наприкінці лютого стало відомо, що до цієї коаліції приєдналася перша країна Латинської Америки - Гватемала. Вперше учасники провели провели засідання 26 січня. Тоді їх було 21. Друге засідання заплановане на 21-22 березня в Страсбурзі.