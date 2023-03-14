Українські суди винесли 29 вироків щодо воєнних злочинів РФ
Аліна Коломієць
2 год. тому
Українська судова система вже винесла 29 вироків щодо воєнних злочинів Росії на території України. Ще 18 вироків уже винесені депутатам Держдуми за злочин агресії.
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Україна самостійно розслідує та ухвалює вироки щодо воєнних злочинів та злочинів агресії Росії. Однак, для притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва РФ Київ розраховує на допомогу міжнародних судових інституцій. Про це заявив керівник департаменту з розслідування воєнних злочинів Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов на пресконференції у вівторок, 14 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Щодо воєнних злочинів ми повідомили про підозру майже 300 росіянам - 293 особи ми ідентифікували та встановили їхню причетність до вчинення конкретного воєнного злочину", - розповів він. За його словами, йдеться про широкий діапазон воєнних злочинів - від обстрілів військових об'єктів до сексуального насильства та вбивства українців.
"Стосовно 195 осіб справи вже направлено до суду. І станом на сьогоднішній ранок у нас є 29 вироків наших національних судів щодо воєнних злочинів", - зазначив Бєлоусов.
Україна винесла 18 вироків депутатам Держдуми
Водночас у ще одному кримінальному провадженні щодо агресії РФ, як розповів очільник департаменту, вже є 642 підозрювані особи. "Починаючи від міністра оборони РФ, керівників розвідки РФ, сенаторів і депутатів Держдуми РФ (...) величезне коло осіб, які своїми діями або спланували, або сприяли здійсненню агресії", - сказав Бєлоусов.
Він зазначив, що за злочинами агресії 176 справ уже перебувають на розгляді в суді. "І є вже 18 вироків - вони стосуються депутатів Держдуми РФ, які також сприяли тому, що, власне, відбувається в нашій країні", - повідомив він.
Керівник департаменту Офісу генпрокурора наголосив, що Україна жодним чином не розраховує, що "хтось в інших юрисдикціях, в інших судових системах зробить роботу за нас - за національну правоохоронну та судову систему".
"Ми розуміємо, що основне навантаження буде на нас, і залучаємо наших міжнародних партнерів із декількох причин: Міжнародний кримінальний суд, трибунал з агресії може притягати за те, за що ми не можемо. Ми за всієї нашої нелюбові до президента РФ не здатні, точніше, здатні, але обмежені в нашому праві притягнути його до відповідальності в наших національних судах, тому що це буде порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань - у нього і ще двох вищих посадових осіб РФ є імунітет. А МКС або трибунал можуть це зробити, тому ми розраховуємо на їхню допомогу", - сказав Бєлоусов.
Раніше цього дня, 14 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про приєднання ще двох країн до коаліції за створення спецтрибуналу в справі про злочин агресії РФ. Тепер до неї входять 32 країни.
Наприкінці лютого стало відомо, що до цієї коаліції приєдналася перша країна Латинської Америки - Гватемала. Вперше учасники провели провели засідання 26 січня. Тоді їх було 21. Друге засідання заплановане на 21-22 березня в Страсбурзі.
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