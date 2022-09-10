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Українські військовополонені, архівне фотоФото: Stanislav Krasilnikov/Tass/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

В Україні безпідставно затримано сотні людей - ООН

Максим Сидоржевський | Олег Соколенко
4 год. тому

Моніторингова місія ООН задокументувала сотні невмотивованих затримань людей на території України. Понад 400 із них, за даними організації, здійснили російські силовики, а близько 50 - українські.

https://www.dw.com/uk/pid-cas-vijni-v-ukraini-bezpidstavno-zatrimano-sotni-ludej-oon/a-63076477

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні задокументувала сотні випадків "невмотивованих затримань та насильницьких зникнень" людей на території країни з 24 лютого. Про це заявила у п'ятницю, 9 вересня, голова місії Матільда ​​Богнер, виступаючи на брифінгу в Одесі.

За словами Богнер, щонайменше 416 подібних арештів було скоєно на територіях, які окупувала армія РФ або контролюють проросійські збройні угруповання. З них у 116 випадках арештованих було відпущено, у 16 - знайдено потім мертвими. Місія ООН задокументувала також 51 невмотивований арешт, здійснений українськими силовиками, та ще 30 випадків "насильницьких зникнень" людей на територіях, що контролюються владою України.

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Окремо Матільда ​​Богнер зупинилася на ситуації із військовополоненими. Вона наголосила, що влада України надала Моніторинговій місії ООН повний доступ до місць утримання військовополонених. Однак РФ цього не зробила - ані на своїй території, ані на окупованих територіях України.

"Це викликає ще більше занепокоєння на тлі задокументованих нами випадків, коли військовополонені, утримувані російськими військами або афілійованими з Росією озброєними угрупованнями, зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких місцях ув'язнення не отримували адекватного харчування, води, медикаментів і гігієнічних засобів", - сказала Богнер. За її словами, особливе занепокоєння викликає ситуація у виправній колонії в Оленівці, де військовополонені, згідно з повідомленнями, страждають від численних інфекційних захворювань, зокрема гепатиту А та туберкульозу.

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ООН відомо також про кількох вагітних жінок, які утримуються Росією та проросійськими силами як військовополонені. Богнер закликала РФ негайно звільнити цих жінок із гуманітарних міркувань.

Кількість жертв серед цивільних

Під час брифінгу було озвучено й підтверджену кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок війни, яку розв'язала Росія. За даними ООН, кількість жертв становить на даний момент щонайменше 14059 осіб. 5767 з них було вбито і ще 8292 отримали поранення. Богнер наголосила, що йдеться лише про підтверджені випадки, а реальні цифри можуть бути значно вищими.

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