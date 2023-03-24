МЗС відповіло на територіальні зазіхання депутатки з Румунії

Внесення румунською депутаткою законопроєкту про приєднання частини України до Румунії - "класичний приклад із методички російського реваншизму", кажуть у МЗС України.

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Міністерство закордонних справ (МЗС) України різко засудило внесення депутаткою румунського парламенту Діаною Шошоаке законопроєкту, що прямо зазіхає на територіальну цілісність України. Відповідний коментар поширив у п'ятницю, 24 березня, речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією", - написав Ніколенко у Facebook.

МЗС ініціює накладення санкцій на Шошоаке "як особу, яка створює загрозу національній безпеці".

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Шошоаке відома своїми проросійськими поглядами

Як повідомили раніше румунські ЗМІ, Шошоаке подала законопроєкт, що містить пропозицію денонсувати договір про добросусідство і співпрацю України та Румунії. У змінах до закону про ратифікацію цього документа депутатка пропонує, що "Румунія приєднує історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

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Ультраправа сенаторка Шошоаке - засновниця партії S.O.S. і позафракційна у нинішньому складі парламенту Румунії. Водночас раніше вона входила до лав правої популістської партії AUR.

Як зазначає українське видання "Європейська правда", Шошоаке є добрим другом російського посла в Бухаресті.

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