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Запуск крилатої ракети "Калібр" з російського корабля, архівне фото
Російські ракети "Калібр" у п'ятницю порушили повітряний простір Молдови, і, ймовірно, РумуніїФото: Tass/imago images
КонфліктиУкраїна

Румунія заперечує, що російська ракета пролетіла над нею

Степан Смишляєв
3 год. тому

Випущені по Україні російські ракети перетнули повітряний простір Румунії і Молдови, кажуть в ЗСУ. Однак в Румунії стверджують, що ракети пролетіли в 35 кілометрах від кордону країни.

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Дві крилаті ракети "Калібр", які російські війська випустили під час чергового масованого обстрілу України у п'ятницю, 10 лютого, порушили повітряний простір Молдови, а також Румунії, яка входить до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), повідомив в Telegram головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, пролетівши над сусідніми країнами, ці ракети знову увійшли до повітряного простору України.

Пізніше на порушенні повітряного простору Молдови та Румунії наголосив і президент України Володимир Зеленський. "Ці ракети - виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - сказав він у зверненні з приводу російських обстрілів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі виданню "Українська правда" зазначив, що українські військові мали змогу збити ці ракети, але не зробили цього одразу через ризики і загрози населенню іншої країни.

Румунія заперечує проліт російської ракети

В міністерстві оборони Румунії підтвердили, що військово-повітряні сили країни у п'ятницю зафіксували "повітряну ціль, швидше за все, крилату ракету, запущену з російського корабля в Чорному морі". Водночас там заперечили, що вона увійшла до повітряного простору країни, пише Reuters.

"Найближча відстань, на яку траєкторія цілі підійшла до повітряного простору Румунії, була зафіксована радаром приблизно в 35 кілометрах на північний схід від кордону", - заявили в міноборони.

Молдова викликала посла РФ

Натомість Молдова не лише підтвердила проліт російської ракети над країною, але й висловила протест через дії Росії. Зокрема, міністр закордонних справ та євроінтеграції країни Ніку Попеску розпорядився викликати посла РФ Олега Васнєцова, щоб "вказати російській стороні на неприпустиме порушення повітряного простору внаслідок перетину російською ракетою суверенної території Республіки Молдова", повідомив представник зовнішньополітичного відомства Даніель Воде у Facebook.

Випущені по Україні російські ракети не вперше опиняються в Молдові. Вперше залишки запущеної РФ ракети, яку збила українська система протиповітряної оборони (ППО), знайшли на півночі країни у жовтні 2022 року, вдруге - у грудні, а останній раз уламки впали на її території минулого місяця.

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