Як українські міни знешкоджують у Румунії

17.08.2022 17 серпня 2022 р.

У територіальних водах Румунії нещодавно знайшли вже другу міну, яка з'явилася внаслідок війни Росії проти України. У Бухаресті побоюються нещасних випадків на курортах, а румунські водолази вже посилено тренуються знешкоджувати небезпечні знахідки.