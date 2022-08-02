Як українські міни знешкоджують у Румунії

СуспільствоУкраїнаЯк українські міни знешкоджують у Румунії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїна17.08.202217 серпня 2022 р.У територіальних водах Румунії нещодавно знайшли вже другу міну, яка з'явилася внаслідок війни Росії проти України. У Бухаресті побоюються нещасних випадків на курортах, а румунські водолази вже посилено тренуються знешкоджувати небезпечні знахідки. https://www.dw.com/uk/ak-zneskodzut-mini-u-cornomu-mori-17082022/video-62823082Реклама