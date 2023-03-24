Нічна атака: РФ застосувала дрони, ракети та керовані бомби

Зокрема, війська РФ з винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети по території Сумської області. Кривий Ріг зазнав удару дронами.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

В ніч на п'ятницю, 24 березня, війська РФ атакували Україну ракетами, авіаційними керованими бомбами та дронами "Shahed", заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, атака почалася з вечора, коли війська РФ атакували Одеську область. Там було знищено дві ракети Х-59, додав Ігнат.

Крім того, війська РФ атакували бойовими дронами північ країни та Кривий Ріг. Зокрема, у Кривому Розі зафіксували п'ять прильотів, один БПЛА був збитий, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає. Наслідки ще з'ясовуються.

Атака бомбами Сумщини

З півночі 10 російських літаків Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами, повідомив Юрій Ігнат. Як йдеться у Telegram Повітряних сил ЗСУ, тактична авіація РФ була піднята із двох російських аеродромів - Морозовськ та Ахтубінськ.

"Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П (протирадіолокаційна ракета - Ред.) по Сумській області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про масований обстріл з різних видів зброї території Білопільської, Ворожбянської, Річківської, Миколаївської та Новослобідської селищних громад.

Двоє загиблих, 10 поранених у Сумській області

Місто Білопілля війська РФ атакували з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град" (зафіксували 80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів"). Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще дев'ять зазнали поранень. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, йдеться у повідомленні Сумської ОВА у Facebook.

У Ворожбі внаслідок обстрілу з РСЗВ поранень зазнала одна людина. Село Вири Річківської громади зазнало авіаційного удару та атаки бойовим дроном. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю, зруйновано будівлю школи.

У селі Річки внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії. У Миколаївській селищній громаді атаки авіацією зазнала агрофірма - пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарську техніку. Крім того, під вогнем РФ опинилася Новослобідська громада - там атака минулася без наслідків, повідомили в ОВА.

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