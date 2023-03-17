  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Знищена російськими окупантами "Мрія"
Знищена російськими окупантами "Мрія"Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance
КонфліктиУкраїна

"Мрію" від війни мав захистити аеропорт Лейпцига - Bild

Віолетта Чайковська
4 год. тому

Через загрозу російського вторгнення в Україну прихисток літаку-рекордсмену Ан-225 пообіцяв німецький аеропорт, але керівництво не дозволило пілотам вчасно вилетіти, пише Bild.

https://p.dw.com/p/4Oou2

Найбільший в світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну мав відлетіти про всяк випадок до Німеччини, але керівництво не дозволило пілотам вчасно вилетіти, повідомило в четвер, 16 березня, німецьке видання Bild.

За його інформацією ще за місяць до вторгнення, 26 січня 2022 року, аеропорт Лейпцига підготував місця для прихистку українських літаків від загрози війни. Після того з українською стороною ще кілька тижнів тривали переговори і 21 лютого домовились, що "Мрія" та ще один літак прибудуть до Лейпцига 25 лютого.

"Екіпаж і пілоти сиділи в повністю заправленому паливом вантажному літаку ввечері напередодні початку війни, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва", - пише Bild. 24 лютого російські окупанти знищили "Мрію" в Гостомелі на Київщині.

Читайте також: На відбудову "Мрії" збирають за допомогою відеогри Microsoft

Керівництво "Антонова" затримали

У справі про знищення "Мрії" заарештували колишнього генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова. Крім того, колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка оголосили в розшук. Він, імовірно, переховується в анексованому Росією Криму.

За матеріалами слідства, напередодні російського вторгнення чиновники ДП "Антонов" прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди для підготовки до захисту Гостомельського аеропорту. Тепер їм за це загрожує до 15 років ув'язнення.

Читайте також: ДП "Антонов" будує другий літак Ан-225 "Мрія"

Символи війни стають артоб'єктами

"Мрія" як жертва війни: як повернути легендарний літак

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Bild: "Мрію" мав прихистити аеропорт Лейпцига

www.bild.de
Пропустити розділ Топтема

Топтема

МіГ-29. Літак. Бойовий літак. Винищувач.

Словаччина схвалила передачу Україні 13 літаків МіГ-29

Політика1 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі виступає по відеозв'язку під час обговорення в суді його справи, 22 грудня 2022 року

Син про Міхеіла Саакашвілі: "Його життя в небезпеці"

Син про Міхеіла Саакашвілі: "Його життя в небезпеці"

Політика4 год. тому
Російський МіГ-31 (архівне фото)

Чому почали часто злітати російські військові літаки

Чому почали часто злітати російські військові літаки

Конфлікти19 год. тому
Банк Credit Suisse у Цюриху

Чи втримається Credit Suisse, або Банки знову лихоманить

Чи втримається Credit Suisse, або Банки знову лихоманить

Економіка17 хв. тому
external

Як священники УПЦ (МП) виїжджають з Києво-Печерської лаври

Як священники УПЦ (МП) виїжджають з Києво-Печерської лаври

Релігія18 год. тому01:23 хв.
external

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

Суспільство21 год. тому05:49 хв.
Антиурядова акція проросійської партії "Шор" у Молдові

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Політика22 год. тому
На головну сторінку