"Мрію" від війни мав захистити аеропорт Лейпцига - Bild

Через загрозу російського вторгнення в Україну прихисток літаку-рекордсмену Ан-225 пообіцяв німецький аеропорт, але керівництво не дозволило пілотам вчасно вилетіти, пише Bild.

Найбільший в світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну мав відлетіти про всяк випадок до Німеччини, але керівництво не дозволило пілотам вчасно вилетіти, повідомило в четвер, 16 березня, німецьке видання Bild .

За його інформацією ще за місяць до вторгнення, 26 січня 2022 року, аеропорт Лейпцига підготував місця для прихистку українських літаків від загрози війни. Після того з українською стороною ще кілька тижнів тривали переговори і 21 лютого домовились, що "Мрія" та ще один літак прибудуть до Лейпцига 25 лютого.

"Екіпаж і пілоти сиділи в повністю заправленому паливом вантажному літаку ввечері напередодні початку війни, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва", - пише Bild. 24 лютого російські окупанти знищили "Мрію" в Гостомелі на Київщині.

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Керівництво "Антонова" затримали

У справі про знищення "Мрії" заарештували колишнього генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова. Крім того, колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка оголосили в розшук. Він, імовірно, переховується в анексованому Росією Криму.

За матеріалами слідства, напередодні російського вторгнення чиновники ДП "Антонов" прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди для підготовки до захисту Гостомельського аеропорту. Тепер їм за це загрожує до 15 років ув'язнення.

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