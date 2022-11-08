"Антонов" будує другий літак "Мрія"

Державне підприємство "Антонов" розпочало конструкторські роботи щодо будування другого літака Ан-225 "Мрія". Роботи ведуться "в таємному місці".
https://p.dw.com/p/4JBU1
Реклама
В.о. генерального директора державного підприємства (ДП) "Антонов" Євген Гаврилов оголосив будування другого літака Ан-225 "Мрія". Про це повідомило в ніч на вівторок, 8 листопада, німецьке видання Bild.
"Роботи ведуться у таємному місці. Недобудований другий Ан-225 отримає як нові деталі, так і частини літака, що постраждав", - зазначив Гаврилов.
За його словами, новий літак готовий на 30 відсотків. Після виходу статті в ДП "Антонов" уточнили, що наразі розпочалися конструкторські роботи. За експертною оцінкою, зараз є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.
Вартість створення нового літака оцінюється щонайменше в 500 мільйонів євро. Збирати ці кошти має допомогти, зокрема, міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, до якого регулярно літала "Мрія", і який прихистив вантажну компанію "Авіалінії Антонова" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У цій повітряній гавані до кінця року триватиме виставка світлин знищеного росіянами літака, а також продаватимуть сувенірну продукцію, зокрема моделі "Мрії". Кошти від продажу підуть на будування літака.
Поки що в ДП "Антонов" не готові назвати точних термінів виготовлення другого транспортного літака-рекордсмена. "Чим раніше скінчиться війна, тим швидше ми зможемо це сказати", - запевнив Гаврилов.
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" зазнав руйнівних пошкоджень у лютому 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Внаслідок обстрілів та пожежі фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.