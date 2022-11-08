"Антонов" будує другий літак "Мрія"

В.о. генерального директора державного підприємства (ДП) "Антонов" Євген Гаврилов оголосив будування другого літака Ан-225 "Мрія". Про це повідомило в ніч на вівторок, 8 листопада, німецьке видання Bild.

"Роботи ведуться у таємному місці. Недобудований другий Ан-225 отримає як нові деталі, так і частини літака, що постраждав", - зазначив Гаврилов.

За його словами, новий літак готовий на 30 відсотків. Після виходу статті в ДП "Антонов" уточнили, що наразі розпочалися конструкторські роботи. За експертною оцінкою, зараз є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість створення нового літака оцінюється щонайменше в 500 мільйонів євро. Збирати ці кошти має допомогти, зокрема, міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, до якого регулярно літала "Мрія", і який прихистив вантажну компанію "Авіалінії Антонова" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У цій повітряній гавані до кінця року триватиме виставка світлин знищеного росіянами літака, а також продаватимуть сувенірну продукцію, зокрема моделі "Мрії". Кошти від продажу підуть на будування літака.

Поки що в ДП "Антонов" не готові назвати точних термінів виготовлення другого транспортного літака-рекордсмена. "Чим раніше скінчиться війна, тим швидше ми зможемо це сказати", - запевнив Гаврилов.

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Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" зазнав руйнівних пошкоджень у лютому 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Внаслідок обстрілів та пожежі фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.

18 жовтня Служба безпеки України повідомила, що посадові особи ДП "Антонов", попри застереження державних органів, не вжили належних заходів для збереження "Мрії" на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому.