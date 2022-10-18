СБУ: Посадовці "Антонова" не вберегли "Мрію"

Посадові особи державного підприємства "Антонов", попри застереження державних органів, не вжили належних заходів для збереження літака АН-225 "Мрія" на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. "Окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків", - повідомили у вівторок, 18 жовтня, у Службі безпеки України.

Співробітники СБУ спільно з представниками Офісу генпрокурора вже провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження. Наразі вивчаються додаткові деталі справи та проводяться необхідні експертизи, після яких будуть ухвалюватися подальші процесуальні рішення.

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Інші порушення керівництва "Антонова"

В спецслужбі також зазначили, що, встановлюючи осіб, "винних у підривній діяльності проти України", виявили й інші злочини. "Так, колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку", - повідомляє СБУ.

За даними слідства, у березні він подав до Державної прикордонної служби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. "Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них - його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників", - наголошують в СБУ.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. В спецслужбі не уточнили ім'я та прізвище колишнього очільника підприємства.

Наприкінці березня державний концерн "Укроборонпром" повідомляв про відсторонення Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора ДП "Антонов". "Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - зазначили тоді в "Укроборонпромі".

В концерні також додали, що до правоохоронних органів надіслані "відповідні звернення" і "Укроборонпром" усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень". Пізніше ЗМІ повідомили , що Бичкова звільнено з посади гендиректора ДП "Антонов".

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