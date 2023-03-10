  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Літак АН-225 "Мрія" було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення РФ
Літак АН-225 "Мрія" було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення РФФото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance
ЗлочинністьУкраїна

Знищення "Мрії": СБУ заарештувала екскерівників "Антонова"

Ольга Журавльова
1 год. тому

Колишнього гендиректора "Антонова" і начальника підрозділу з авіабезпеки заарештовано у справі про втрату літака "Мрія".

https://p.dw.com/p/4OUKs

Служба безпеки України заарештувала у справі про знищення літака "Мрія" колишнього гендиректора держпідприємства  "Антонов" Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова, колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка оголошено в розшук. Про це СБУ повідомила у п'ятницю, 10 березня.

Українська спецслужба повідомляє, що зібрала доказову базу щодо колишніх посадовців компанії. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Зокрема, СБУ стверджує, що в період січня-лютого 2022 року високопосадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі, віддавши розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об'єкта.

"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Зруйнована "Мрія" у вибухонебезпечному Гостомелі - репортаж

Екскерівникам "Антонова" загрожує до 15 років ув'язнення

Усім трьом фігурантам справи оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

"Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформують в СБУ. Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, оголошений у розшук колишній заступник гендиректора "Антонова" Харченко, імовірно, зараз перебуває в Криму.

Читайте також: ДП "Антонов" будує другий літак Ан-225 "Мрія"

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" зазнав руйнівних пошкоджень у лютому 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Унаслідок обстрілів та пожежі була фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.

"Мрія" як жертва війни: як повернути легендарний літак

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Знищений український літак-рекордсмен Ан-225 "Мрія"

На відбудову "Мрії" збирають за допомогою відеогри Microsoft

На відбудову "Мрії" збирають за допомогою відеогри Microsoft

У грі Microsoft Flight Simulator створили доповнення з літаком АН-225 "Мрія", який знищили російські окупанти. Кошти від продажу доповнення підуть на відновлення літака.
Конфлікти27 лютого 2023 р.
Аеропорт Лейпциг/Галле, 18 травня 2021 року. Український Ан-124 привіз із Афганістану вертоліт Бундесверу

З Гостомеля до ФРН: базовим аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг

З Гостомеля до ФРН: базовим аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг

Аеропорт Лейпциг/Галле, давній партнер української вантажної авіакомпанії, тимчасово замінить їй зруйнований "Гостомель". "Авіалінії Антонова" перекидають сюди п'ять Ан-124, обладнання та персонал.
Економіка20 травня 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Літак АН-225 "Мрія" було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення РФ

Знищення "Мрії": СБУ заарештувала екскерівників "Антонова"

Злочинність1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Протести в Грузії, Тбілісі, 9 березня

Німецький експерт: Грузинській демократії завдано шкоди

Німецький експерт: Грузинській демократії завдано шкоди

Політика15 год. тому
Очільник "департаменту війни" Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов

Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування

Воєнні злочини РФ в Україні: про тонкощі розслідування

Конфлікти19 год. тому
external

Як металургійні заводи в Україні виживають під час війни?

Як металургійні заводи в Україні виживають під час війни?

Економіка18 год. тому06:22 хв.
Запуск трьох ракет з Бєлгородської області РФ знятий з Харкова, 9 березня 2023 року

Після ракетного удару РФ: цивільні жертви, знеструмлена ЗАЕС

Після ракетного удару РФ: цивільні жертви, знеструмлена ЗАЕС

Конфлікти19 год. тому
Бахмут у грудні 2022 року

Бахмут - "фортеця Донбасу" на лінії вогню

Бахмут - "фортеця Донбасу" на лінії вогню

Конфлікти21 год. тому17 фото
Ракетна атака РФ на Київ (архівне фото)

Ракетний удар РФ по Україні: як його пережили кияни

Ракетний удар РФ по Україні: як його пережили кияни

Конфлікти21 год. тому
На головну сторінку