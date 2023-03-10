Знищення "Мрії": СБУ заарештувала екскерівників "Антонова"

Колишнього гендиректора "Антонова" і начальника підрозділу з авіабезпеки заарештовано у справі про втрату літака "Мрія".

Служба безпеки України заарештувала у справі про знищення літака "Мрія" колишнього гендиректора держпідприємства "Антонов" Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова, колишнього заступника гендиректора Михайла Харченка оголошено в розшук. Про це СБУ повідомила у п'ятницю, 10 березня.

Українська спецслужба повідомляє, що зібрала доказову базу щодо колишніх посадовців компанії. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Зокрема, СБУ стверджує, що в період січня-лютого 2022 року високопосадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі, віддавши розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об'єкта.

"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", - наголошується в повідомленні.

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Екскерівникам "Антонова" загрожує до 15 років ув'язнення

Усім трьом фігурантам справи оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

"Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформують в СБУ. Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.

Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, оголошений у розшук колишній заступник гендиректора "Антонова" Харченко, імовірно, зараз перебуває в Криму.

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Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" зазнав руйнівних пошкоджень у лютому 2022 року під час наступу військ РФ на територію аеропорту Гостомель. Унаслідок обстрілів та пожежі була фактично знищена носова частина літака. Його подальша експлуатація неможлива.