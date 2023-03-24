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Держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні БлінкенФото: Tiksa Negeri/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Деякі території Київ повертатиме не силовим шляхом - Блінкен

Анастасія Шепелева
55 хв. тому

Держсекретар США Ентоні Блінкен припускає, що для повернення деяких окупованих РФ територій Україні доведеться вдатися до "інших способів".

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Державний секретар США Ентоні Блінкен припускає, що деякі території, окуповані Росією, Україна повертатиме не військовим шляхом, а "іншими способами". Про це він заявив під час виступу в Конгресі у четвер, 23 березня.

"Я думаю, що буде територія в Україні, за яку українці сповнені рішучості боротися на місцях, втім може бути й така, щодо якої вони вирішать, що їм доведеться спробувати повернути іншими способами", - сказав Блінкен у відповідь на питання, чи підтримують США прагнення Києва повернути анексований Крим.

Водночас Блінкен вкотре наголосив, що "це мають бути рішення українців про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це стосується суверенітету, територіальної цілісності та незалежності країни". Він також зазначив, що у Вашингтоні не хочуть, щоб війна завершилася "в такий спосіб, який дозволить Росії "перезавантажитися, переозброїтися та знову атакувати".

До того Блінкен неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкинув найближчі перспективи переговорів, вважаючи, що Росія не налаштована серйозно. За його словами, наразі необхідно зосередитися на допомозі українським військовим у відбитті вторгнення, пише AFP.

Більшість українців за звільнення Криму військовим шляхом

Росія анексувала Крим 18 березня 2014 року після референдуму, який Україна та західні лідери вважають незаконним. Київ неодноразово заявляв, що завершення війни, розпочатої Росією, неможливе без відновлення територіальної цілісності України, включно з анексованим РФ Кримом та окупованими частинами Донбасу. Як свідчить соціологія, 68 відсотків українців виступають за повернення півострова військовим шляхом.

Читайте також: Блінкен після G20: Росію треба покарати за війну в Україні

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

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Держсекретар США Ентоні Блінкен

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