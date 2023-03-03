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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія має понести відповідальність за розв'язану проти України війнуФото: Olivier Douliery/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Блінкен після G20: Росію треба покарати за війну в Україні

Степан Смишляєв
3 год. тому

Якщо РФ не буде покарана за напад на Україну, це може "стати сигналом" для інших агресорів, наголошує Ентоні Блінкен. США, Індія, Японія і Австралія також вважають неприпустимими ядерні погрози з боку Росії.

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Росія має понести відповідальність за розв'язану проти України війну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 березня, після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Нью-Делі, повідомляє Reuters.

"Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм подібне теж може зійти з рук", - наголосив Блінкен.

У рамках саміту G20 США та їхні союзники також закликали інші країни "двадцятки" продовжувати тиснути на Росію, щоб вона припинила війну, але G20 не змогла узгодити спільну заяву через спротив Росії і Китаю.

Ядерні погрози РФ є неприпустимими - Quad

У межах G20 також відбулася окрема зустріч очільників зовнішньополітичних відомств групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad), до якої входять Індія, США, Японія і Австралія. У спільній заяві за підсумками перемовин вони назвали "неприпустимими" використання або загрозу використання ядерної зброї у війні Росії проти України.

Міністри закордонних справ країн Quad (Індія, США, Японія і Австралія)
Дискусія за участі міністрів закордонних справ країн Quad (Індія, США, Японія і Австралія)Фото: Olivier Douliery/AP Photo/picture alliance

Члени Quad також наголосили на необхідності встановлення "всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН". "Ми підкреслили, що заснований на правилах міжнародний порядок повинен поважати суверенітет, територіальну цілісність, прозорість і мирне вирішення суперечок", - йдеться в заяві.

Напередодні, на полях саміту G20 Блінкен провів коротку зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої закликав Москву припинити війну та поновити перемовини про контроль над ядерними озброєннями.

Цього тижня президент РФ Володимир Путін підписав закон про "зупинення" участі Росії в договорі зі США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь(СНО-3). Минулого тижня він доручив профільним відомствам "забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї", однак зауважив, що Москва готова їх провести лише у відповідь на такі випробування у США.

Читайте також: Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

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Державний секретар США Ентоні Блінкен

Блінкен після G20: Росію треба покарати за війну в Україні

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