Блінкен після G20: Росію треба покарати за війну в Україні
Степан Смишляєв
3 год. тому
Якщо РФ не буде покарана за напад на Україну, це може "стати сигналом" для інших агресорів, наголошує Ентоні Блінкен. США, Індія, Японія і Австралія також вважають неприпустимими ядерні погрози з боку Росії.
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Росія має понести відповідальність за розв'язану проти України війну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 березня, після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Нью-Делі, повідомляє Reuters.
"Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм подібне теж може зійти з рук", - наголосив Блінкен.
У рамках саміту G20 США та їхні союзники також закликали інші країни "двадцятки" продовжувати тиснути на Росію, щоб вона припинила війну, але G20 не змогла узгодити спільну заяву через спротив Росії і Китаю.
Ядерні погрози РФ є неприпустимими - Quad
У межах G20 також відбулася окрема зустріч очільників зовнішньополітичних відомств групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad), до якої входять Індія, США, Японія і Австралія. У спільній заяві за підсумками перемовин вони назвали "неприпустимими" використання або загрозу використання ядерної зброї у війні Росії проти України.
Члени Quad також наголосили на необхідності встановлення "всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН". "Ми підкреслили, що заснований на правилах міжнародний порядок повинен поважати суверенітет, територіальну цілісність, прозорість і мирне вирішення суперечок", - йдеться в заяві.