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Фото: AFP via Getty Images
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G20 завершилась без декларації щодо війни РФ проти України

Валерій Сааков
1 год. тому

Щодо війни РФ проти України глави МЗС країн G20 мали розбіжності у поглядах. Росія і Китай відхилили вимогу виводу військ РФ з України.

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Спричинені агресивною війною Росії проти України розбіжності в поглядах і оцінках на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 у Нью-Делі завадили узгодити текст спільної підсумкової декларації. Про це повідомив у четвер, 2 березня, міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

"У питанні (...) українського конфлікту були розбіжності, такі розбіжності, які ми не змогли врегулювати між різними учасниками", - пояснив індійський урядовець, цитує інформагенція AFP. Натомість Індія пропонує скласти підсумковий документ заходу.

Причина - демарш РФ і КНР

Росія і Китай відмовилися бути співавторами спільної декларації учасників форуму. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поклав провину за це на Захід. "Декларація була заблокована, а підсумки дискусії описані в підсумковому документі, про який говорив офіс індійського президента", - заявив Лавров журналістам після переговорів у четвер.

На думку головного дипломата РФ, обговорення спільної заяви провалилося частково через те, що Росія наполягала на розслідуванні, щоб з'ясувати, хто саботував будівництво газопроводу "Північний потік" торік, додав Лавров. За його словами, Захід має погані манери й діє тільки "шантажем і погрозами".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ну зустрічі у Нью-Делі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ну зустрічі G20 у Нью-ДеліФото: Olivier Douliery/REUTERS

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Китай, своєю чергою, заявив, що підтримає Росію в її блокуванні спільної декларації. Обидві країни були єдиними членами G20, які відкинули включення до заяви пункту щодо "повного і безумовного виведення (російських військ) з території України".

Напередодні на включенні в текст декларацій слів із засудженням агресії РФ проти України наполягав зокрема Євросоюз, а також Берлін.

Індія, яка досі не засудила війну Росії в Україні, хотіла використати своє головування в G20 для того, щоб зосередитися на таких питаннях, як боротьба з бідністю та фінансування кліматичних змін. Але війна РФ проти України та її наслідки домінували на порядку денному заходу. Минулого тижня міністри фінансів G20 також не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через розбіжності щодо війни в Україні.

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Топтема

Зустріч G20 в Індії

G20 завершилась без декларації щодо війни РФ проти України

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