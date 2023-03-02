Блінкен-Лаврову: США готові до ядерних перемовин з РФ

Вашингтон готовий до поновлення перемовин з Москвою щодо ядерного роззброєння за будь-якого глобального розвитку, запевнив держсекретар Ентоні Блінкен. Москва знову застерігає від ядерного протистояння.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон готовий знову поновити перемовини з Росією про контроль над ядерними озброєннями в будь-який час, незалежно від глобального політичного розвитку. Відповідну заяву керівник американської дипломатії зробив у четвер, 2 березня, під час двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим по завершенні зустрічі голів МЗС країн Великої двадцятки (G20) в Нью-Делі, передає інформагенція Reuters.

Росія застерігає щодо загрози ядерного протистояння через війну в Україні

Водночас заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у Женеві застеріг щодо небезпеки прямого зіткнення ядерних держав у разі продовження політики ескалації конфлікту в Україні, яку, за його твердженням, проводять США і НАТО. "Їх дедалі більше залучення у збройну конфронтацію загрожує прямим військовим зіткненням ядерних держав із катастрофічними наслідками", - заявив він на Конференції з роззброєння.

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Рябков виступав перед практично порожнім залом, пише агентство AFP. Під час його виступу багато західних дипломатів зібралися для фотосесії на тлі українського прапора.

28 лютого президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення участі Росії в договорі зі США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Договір був укладений у квітні 2010 року та набув чинності в лютому 2011-го. Він залишався останньою великою угодою про контроль над ядерними озброєннями між Росією та США. Згідно з документом, обидві ядерні держави зобов'язувалися скоротити кількість ядерних боєголовок до 1550 одиниць та обмежити кількість пускових установок і важких бомбардувальників до 700 одиниць. Документ передбачав взаємні інспекції на військових ядерних об'єктах задля контролю.