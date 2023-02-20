Росія не ризикне використати ядерну зброю - Рютте

Навіть якщо Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, Москва не застосовуватиме ядерну зброю, переконаний Марк Рютте. На його переконання, запобігти цьому допоможуть побоювання удару у відповідь з боку США.

Ймовірне використання Росією ядерної зброї призведе до того, що "США вдарять у відповідь і ця відповідь буде куди потужніша", заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю виданню "Європейська правда ", оприлюдненому в понеділок, 20 лютого.

"США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик", - сказав він, коментуючи можливе застосування Москвою ядерної зброї у випадку, якщо Україна звільнятиме анексований Крим військовим шляхом.

При цьому Рютте зауважив, що "не вказуватиме" українському керівництву, у який спосіб країна має звільняти півострів. "Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики - з чого починати, що саме робити - це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну", - наголосив нідерландський прем'єр.

Він додав, що якби Нідерланди стикнулися з агресією і окупацією своїх територій, його б "украй розлютило", якби хтось вказував, чи потрібно їх повертати.

Читайте також: Лідери США та КНР застерегли від ядерної війни в Україні

"Поспішні заяви лише затримають надання літаків"

Рютте також підтвердив, що його країна отримала від України запит на надання винищувачів і розглядає його. "Я під час візиту до Києва говорив про це із (президентом України Володимиром. - Ред.) Зеленським, щоб зрозуміти, чому F-16 для вас настільки важливі. Я зрозумів ваші аргументи, але початок постачання винищувачів F-16 все ще лишається значним кроком", - зауважив політик.

Прем'єр зазначив, що питання надання військових літаків має вирішуватися коаліцією західних країн, оскільки, наприклад, у випадку з американськими винищувачами F-16, дозвіл на їхнє постачання мають надати США, які наразі не погодилися на цей крок.

Так само Нідерланди розглядають можливість підготовки пілотів винищувачів, але наразі не готові погодитися на це. "Поспішні заяви з цього питання призведуть до реакції моїх колег з США, Німеччини чи інших, які можуть бути не згодні зі мною, і тоді знадобиться ще більше часу, щоб досягти домовленості. Краще зберігати тишу, доки рішення не буде остаточно ухвалене", - зазначив Рютте.

Водночас він повідомив, що зенітний ракетний комплекс Patriot Україна отримає "мінімум за два місяці". За його словами, наразі у Нідерландах триває навчання українських військових на цих системах. На початку лютого українські військовослужбовці прибули для проходження відповідної підготовки до Німеччини.

Читайте також: Україна не зможе швидко отримати винищувачі від європейських країн - Макрон