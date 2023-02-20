Росія не ризикне використати ядерну зброю - Рютте

Навіть якщо Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, Москва не застосовуватиме ядерну зброю, переконаний Марк Рютте. На його переконання, запобігти цьому допоможуть побоювання удару у відповідь з боку США.
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Ймовірне використання Росією ядерної зброї призведе до того, що "США вдарять у відповідь і ця відповідь буде куди потужніша", заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю виданню "Європейська правда", оприлюдненому в понеділок, 20 лютого.
"США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик", - сказав він, коментуючи можливе застосування Москвою ядерної зброї у випадку, якщо Україна звільнятиме анексований Крим військовим шляхом.
При цьому Рютте зауважив, що "не вказуватиме" українському керівництву, у який спосіб країна має звільняти півострів. "Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики - з чого починати, що саме робити - це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну", - наголосив нідерландський прем'єр.
Він додав, що якби Нідерланди стикнулися з агресією і окупацією своїх територій, його б "украй розлютило", якби хтось вказував, чи потрібно їх повертати.
Рютте також підтвердив, що його країна отримала від України запит на надання винищувачів і розглядає його. "Я під час візиту до Києва говорив про це із (президентом України Володимиром. - Ред.) Зеленським, щоб зрозуміти, чому F-16 для вас настільки важливі. Я зрозумів ваші аргументи, але початок постачання винищувачів F-16 все ще лишається значним кроком", - зауважив політик.
Так само Нідерланди розглядають можливість підготовки пілотів винищувачів, але наразі не готові погодитися на це. "Поспішні заяви з цього питання призведуть до реакції моїх колег з США, Німеччини чи інших, які можуть бути не згодні зі мною, і тоді знадобиться ще більше часу, щоб досягти домовленості. Краще зберігати тишу, доки рішення не буде остаточно ухвалене", - зазначив Рютте.
Водночас він повідомив, що зенітний ракетний комплекс Patriot Україна отримає "мінімум за два місяці". За його словами, наразі у Нідерландах триває навчання українських військових на цих системах. На початку лютого українські військовослужбовці прибули для проходження відповідної підготовки до Німеччини.