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Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) і президент України Володимир Зеленський (ліворуч)
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські союзники не зможуть передати Україні винищувачі "найближчими тижнями"Фото: Mohammed Badra/AFP/Getty Images
ПолітикаФранція

Україна не зможе швидко отримати винищувачі - Макрон

Степан Смишляєв
1 год. тому

Президент Франції пропонує наразі зосередитись на постачаннях Києву озброєнь, які союзники зможуть передати як найшвидше, зокрема артилерії і боєприпасів.

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Навіть якщо європейські союзники вирішать передати Україні винищувачі, вони не можуть бути надіслані "найближчими тижнями", наголосив президент Франції Еммануель Макрон, пише у п'ятницю, 10 лютого, AFP.

"Я нічого не виключаю... але це не відповідає сьогоднішнім вимогам", - зазначив Макрон після саміту ЄС у Брюсселі, в першому дні якого взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Важливо, щоб союзники наразі надавали перевагу "найкориснішому обладнанню" і "найшвидшому", сказав Макрон, посилаючись плани його країни передати Києву самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar і зенітний ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T, передачу якого Франція погодила з Італією.

Він також зазначив, що, ймовірно, необхідно буде активізувати постачання Україні артилерійських знарядь та боєприпасів, щоб дозволити їй протистояти наступам російських військ, або почати контрнаступ. Макрон пообіцяв "працювати над цим найближчими днями".

Читайте також: Один день Зеленського у Брюсселі: історичний візит

Словаччина може надати МіГи

Напередодні, під час візиту до Брюсселю, президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера з проханням передати Києву радянські винищувачі МіГ-29, які Братислава перестала використовувати минулого року. "Ми працюватимемо над запитом", - відповів Геґер, повідомляє AP. За інформацією Reuters, Словаччина вже погодилася передати Україні 11 МіГів.

Надати Києву винищувач згодна і Варшава, але не першою серед країн Організації Північноатлантичного альянсу (НАТО). Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив, що першими надати Києву бойові літаки могли би ті країни НАТО, які мають їх у великій кількості.

8 лютого уряд Великобританії повідомив, що розширить підготовку військових Збройних сил України (ЗСУ), включивши до неї, навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців. На яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, Лондон не уточнив, але зазначив, що навчання дозволить їм керувати сучасними винищувачами стандарту НАТО. Як зазначає британський телеканал Sky News, Великобританія має F-35 і Typhoon, а інші країни блоку широко експлуатують американські F-16. 

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Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

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