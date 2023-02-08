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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій ДаніловФото: Anna Voitenko/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Україні потрібна не лише техніка, але й снаряди - Данілов

Степан Смишляєв
2 год. тому

Щоб дати відсіч очікуваному наступу РФ, який може бути не лише на Донеччині і Луганщині, а й на Харківщині і Запоріжжі, Україні необхідні не лише озброєння, але й боєприпаси, наголошує секретар РНБО.

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Окрім важкої бронетехніки, Україні від союзників необхідне постачання артилерійських снарядів, зокрема калібру 155 міліметрів, для протидії ймовірному новому наступу Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю Reuters, оприлюдненому ввечері у вівторок, 7 лютого.

"Дуже багато питань залежать від кількості поставок снарядів, - сказав він. - Бо якщо у вас є зброя, але нічим стріляти - це виклик".

Коментуючи ймовірність використання західних озброєнь для завдання ударів по території Росії, він зауважив, що "Україна буде виправдана", якщо зробить це, додавши, що не можна спокійно спостерігати за об'єктами, які "стріляють ракетами по наших дітях". "Якщо є об'єкт, який завдає руйнувань нашій країні... ми повинні знищити такі об'єкти. Це війна", - наголосив секретар РНБО.

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Можливий наступ на Харківщині і Запоріжжі

Данілов також зазначив, що новий наступ Росії, який прогнозують у лютому, може відбутися не лише у Донецькій та Луганській областях, але і на інших напрямках.

"Спроби наступу як на харківському, так і на запорізькому напрямку, звичайно, будуть, - сказав він. - Наскільки вони досягнуть успіху - залежатиме від нас".

Секретар РНБО додав, що для наступу з Білорусі росіянам "явно не вистачає сил".

Водночас, у будь-якому разі війська РФ прагнутимуть досягти помітних результатів на фронті до річниці початку свого повномасштабного вторгнення - 24 лютого. "Їм потрібно мати щось, щоб показати своїм людям, і вони дуже хочуть зробити щось велике, на їхню думку, до цієї дати", - резюмував він.

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