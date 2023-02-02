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Український військовий в Запорізькій області (ілюстративне фото)Фото: REUTERS
КонфліктиУкраїна

Армія РФ посилює наступ на Україну до річниці вторгнення

Ольга Журавльова
1 год. тому

З наближенням "ювілейної" дати українські війська очікують нового масштабного військового маневру від РФ. Міністр оборони Резніков прогнозує, що наступ можливий на двох напрямках.

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Російська армія посилює наступальні дії на сході України, констатує президент України Володимир Зеленський.

"Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті - на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою", - сказав він у відеозверненні пізно ввечері 1 лютого. "Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії", - додав президент.

За даними міністерства оборони України, війська РФ активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

"На сході тривають жорстокі бої. Ворог намагається розширити географію наступу на Лиманському напрямку. Робить потужні спроби прорвати нашу оборону. Попри великі втрати російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках", - повідомила у соціальних мережах заступниця міністра Ганна Маляр.

Резніков: Наступ можливий на двох напрямках

Росія зробить нову спробу наступу приблизно 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Такі прогнози озвучив 1 лютого в ефірі французького телеканалу BFMTV міністр оборони Олексій Резніков. За його даними, це може бути як східний, так і південний напрям. За оцінками міністра, для війни проти України Кремль мобілізував уже близько пів мільйона солдатів.

Масштабний наступ Росії на сході раніше неодноразово прогнозувало військово-політичне керівництво України та її союзники. Президент РФ Володимир Путін зберігає свої "максималістські цілі" в Україні і не готовий до мирних переговорів, вказував напередодні генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг.

Начальник головного управління розвідки Кирило міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню ABC News на початку січня заявляв, що і Україна навесні готує великий наступ та звільнення територій.

На тлі заяв про наступ Київ закликає партнерів посилити Збройні сили України бойовою авіацією.

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