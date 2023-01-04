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Кирило Буданов (фото з архіву)
Кирило Буданов (фото з архіву)Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Буданов: Україна планує великий наступ навесні

Олександр Куницький
5 хв. тому

Україна планує наступ для звільнення територій, найзапекліші бої очікуються у березні, заявив начальник української розвідки Кирило Буданов.

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На весну Україна планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні. Про заявив начальник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню ABC News, яке було опубліковане в середу, 4 січня.

"Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації, - заявив він. - Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу". Буданов наголосив, що мета України - повернення до визнаних міжнародним правом кордонів 1991 року.

Також він прогнозує нові удари по території Росії, зазначивши, що вони відбуватимуться "все глибше і глибше" всередині території Росії. Однак Буданов не уточнив, чи стоятиме за ними Україна.

Росіяни використовують тіла загиблих як щит - Буданов

Глава ГУР розповів, що під час поїздки до Бахмута, яки наразі є однією з найгарячіших точок на лінії фронту, його шокували сотні тіл військових РФ. За словами Буданова, росіяни використовують тіла побратимів як щит під час спроб наступати на українську армію. 

"Солдати показали мені секцію, де трупи складені, як у фільмі, - розповів він. - Є сотні трупів, які просто гниють у відкритому полі, місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни, коли російські війська атакують це поле, вони використовують ці тіла для прикриття як щит".

За його словами, на цій території є "справжні поля мертвих тіл".

"Росія більше не є військовою загрозою світу"

Коментуючи майбутнє Росії, Буданов зазначив, що існує кілька сценаріїв, але суть одна: "Не варто боятися трансформації Росії. Це піде тільки на користь усьому світу". За його словами, режим Путіна "є посміховиськом для всіх", а російські війська практично змушені захищати території, які вони все ще тримають в окупації - "і то ненадовго". "Росія більше не є військовою загрозою для світу", - додав Буданов.

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Єдиною проблемою, за словами глави ГУР, є ядерний арсенал Росії і "неконтрольований режим", який призведе до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом".

Нагадаємо, напередодні Буданов заявив, що 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а російське керівництво чекатиме трансфер влади,

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