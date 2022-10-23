У РФ під час пожежі на пороховому заводі загинуло троє людей

Підприємство "Пермський пороховий завод" виготовляє заряди до російських ракет і з вересня працює цілодобово. Це вже друга за останні місяці пожежа на підприємстві.

Щонайменше троє людей загинуло внаслідок пожежі на території "Пермського порохового заводу", пише російське видання Properm.ru з посиланням на єдину чергову диспетчерську службу міста у неділю, 23 жовтня.

Ще одного постраждалого у тяжкому стані було доставлено до реанімації до міської лікарні, повідомили російському пропагандистському агентству ТАСС на підприємстві.

Пожежа сталася напередодні увечері у приміщенні виробництва пластмас, площа займання становила 20 квадратних метрів. Місцеві мешканці розповіли, що після пожежі чули вибух. Це вже друга за останні місяці пожежа на підприємстві, яка призвела до жертв. У травні на заводі загинуло троє людей.

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Завод через війну в Україні працює в цілодобовому режимі

На "Пермському пороховому заводі" виготовляються заряди до російських реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", систем ППО, систем ближнього бою і артилерійських снарядів для танків і самохідних установок, а також стартово-розгінні ступені крилатих ракет морського базування та ракет класу "повітря-повітря", повідомляється на сайті заводу.

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У вересні військові підприємства в Пермі, зокрема "Пермський пороховий завод", були переведені на цілодобову роботу в три зміни, писали російські ЗМІ. Це рішення було пов'язане із виконанням держоборонзамовлення після початку повномасштабної війни РФ проти України.