Війна може завершитися до кінця весни - міноборони України

Українські війська можуть повернутися до Криму вже до кінця грудня, прогнозує заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Він також очікує завершення війни вже навесні.

Заступник міністра оборони України генерал-майор запасу Володимир Гаврилов очікує, що нинішня повномасштабна війна, розв'язана Росією, закінчиться вже навесні наступного року. Про це він розповів у інтерв'ю для британського новинного телеканалу Sky News, оприлюдненого в суботу, 19 листопада.

За словами генерала, вже в грудні поточного року українські війська можуть увійти до анексованого Росією в 2014 році півострова Крим.

Ядерних погроз Москви в Києві не бояться

Також заступник міністра оцінив як низьку ймовірність застосування Росією ядерної зброї під час нинішньої повномасштабної війни проти України. Крім того, Гаврилов запевнив, що навіть якщо Росія піде на використання проти Збройних сил України (ЗСУ) тактичних ядерних зарядів, це "не є тою загрозою, що (...) стримуватиме нас від продовження війни".

На думку посадовця, Україна не погодиться на перемир'я чи заморожування нинішньої війни. "Байдуже, який сценарій розглядається. Народ заплатив багато крові, (доклав. - Ред.) багато зусиль за те, що ми вже досягли. І всі розуміють, що будь-яке затягування чи замороження конфлікту - це лише продовження цієї війни проти існування України як держави", - наголосив Гаврилов.

Прогнози Буданова й Ходжеса

Нагадаємо, ще влітку начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов провіщував, що війна завершиться наступного року, а в жовтні він передбачав, що вона закінчиться до літа 2023 року.

Щодо Криму, то оприлюднений у вересні прогноз Буданова передбачав повернення ЗСУ на півострів до кінця весни прийдешнього року.

Водночас 12 листопада американський генерал у відставці, колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес оприлюднив свою оцінку подальшого перебігу війни після виходу військ РФ з Херсона. На його думку, ЗСУ вже до січня звільнять Маріуполь та Мелітополь. "Потім розпочнеться вирішальний етап кампанії... звільнення Криму", - спрогнозував військовий.

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