Українська розвідка спрогнозувала дату закінчення війни
Аліна Коломієць
7 хв. тому
Донецьку та Луганську області весною чекають важкі та вирішальні бої, після яких можна буде говорити про завершення війни, заявив представник української розвідки Скібіцький.
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Весна та початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні Росії проти України. Якщо великий наступ Росії, який запланований на цей час, провалиться, це стане крахом РФ та її президента Володимира Путіна, заявив представник української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.
За словами Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. "Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар", - сказав він.
Водночас, додав Скібіцький, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.
"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - заявив представник ГУР.
Начальник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню ABC News, опублікованому 4 січня, заявляв що на весну Україна планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні.
"Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації, - заявив він. - Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу". Буданов наголосив, що мета України - повернення до визнаних міжнародним правом кордонів 1991 року.
Також він прогнозував нові удари по території Росії, зазначивши, що вони відбуватимуться "все глибше і глибше" всередині території Росії.