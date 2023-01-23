Українська розвідка спрогнозувала дату закінчення війни

Донецьку та Луганську області весною чекають важкі та вирішальні бої, після яких можна буде говорити про завершення війни, заявив представник української розвідки Скібіцький.

Весна та початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні Росії проти України. Якщо великий наступ Росії, який запланований на цей час, провалиться, це стане крахом РФ та її президента Володимира Путіна, заявив представник української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi .

За словами Скібіцького, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. "Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар", - сказав він.

Водночас, додав Скібіцький, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - заявив представник ГУР.

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Україна планує великий наступ навесні - Буданов

Начальник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню ABC News, опублікованому 4 січня, заявляв що на весну Україна планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні.

"Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації, - заявив він. - Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу". Буданов наголосив, що мета України - повернення до визнаних міжнародним правом кордонів 1991 року.

Також він прогнозував нові удари по території Росії, зазначивши, що вони відбуватимуться "все глибше і глибше" всередині території Росії.

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