Росія готується до великого наступу - ISW

Українська сторона та партнери очікують потужного наступу російських військ найближчим часом. РФ продовжує нарощувати сили для удару.
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Росія продовжує нарощувати сили на Донбасі і готується найближчими місяцями до великого наступу - ймовірно, на Луганщині, пише у вівторок, 31 січня, у новому зведенні щодо України американський Інститут вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків інституту, на це вказують дані, що надходять як з російських, так і з українських і західних джерел.
Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв 30 січня, що не бачить ознак підготовки Росії до мирних переговорів, а спостерігає прямо протилежне. РФ може мобілізувати ще 200 тисяч людей, нарощує виробництво боєприпасів та отримує їх від дружніх авторитарних режимів, таких як Іран та КНДР, зазначив Столтенберг. Путін зберігає свої "максималістські цілі" в Україні, наголосив він.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко також вважає, що ЗС РФ посилюють своє угруповання в Донбасі для наступу, що готується. На його думку, до такого кроку Кремль штовхає "зростаючий внутрішній тиск" росіян, які бажають перемоги.
ISW також посилається на мікроблогерів РФ, які "поширили інформацію з російського Telegram-каналу" про те, що головні сили, підготовлені для спроби рішучого прориву, "ще не вступили в бій". Подібні заяви свідчать про те, що російський інформаційний простір створює умови для наступу та очікує його, вказують в ISW.