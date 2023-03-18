МЗС до річниці анексії: Звільнення Криму - справа часу

Вистава РФ з організацією незаконних референдумів не несе наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Звільнення територій - лише справа часу, заявили в МЗС України.

Звільнення тимчасово окупованих РФ територій України обов'язково відбудеться, це лише справа часу, заявило у суботу, 18 березня, міністерство закордонних справ України до річниці анексії Криму.

"Уже дев’ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи та утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір та відстоювати свої демократичні права та цінності", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Анексія Криму порушила міжнародне право

В МЗС України назвали організацію незаконного референдуму в Криму в 2014 році "зрежисованим Кремлем “дійством” під прицілом автоматів". Воно суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою, наголосили в МЗС.

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Там нагадали, що у вересні 2022 року "Росія як під кальку повторила цей трюк", організувавши "аналогічне пропагандистське дійство під назвою “референдуми” на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

Звільнення Криму - справа часу

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "вистава з референдумами" не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України.

"Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними Силами України. Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це - лише справа часу", - наголошується у повідомленні відомства.

У МЗС подякували міжнародним партнерам України за готовність неухильно йти до повної деокупації усіх тимчасово окупованих територій України, включно з Кримом.

Водночас у Києві і далі докладатимуть максимальних зусиль задля покарання Росії та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, зазначається у заяві міністерства закордонних справ України.

Як повідомили 18 березня російські ЗМІ, до річниці анексії в Крим прибув президент РФ Володимир Путін, ордер на арешт якого напередодні видав Міжнародний кримінальний суд.