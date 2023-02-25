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Акція підтримки України у Вільнюсі (фото - з архіву)Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance
СуспільствоУкраїна

У Литві зібрали 14 мільйонів євро на радари для ППО України

Олександр Куницький
28 хв. тому

У рамках кампанії збору коштів для ЗСУ литовці за місяць пожертвували гроші на 14 радарів для української протиповітряної оборони.

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У литві учасники акції зі збору коштів для України пожертвували 14 мільйонів євро, на які закуплять радари для протиповітряної оборони (ППО). Про це в суботу, 25 лютого, повідомив один із організаторів збору - литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"14 мільйонів євро від литовців на закупівлю радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Поки що. Ми повернемося", - написав він у Twitter.

На кошти, які збирали протягом місяця, придбають 14 радарів. Як зауважив один із спонсорів ініціативи Йонас Охман, радари, які планують закупити, "можуть виявляти всі типи, розміри та швидкості об'єктів, що рухаються небом", пише агенція AFP.

Збори коштів для ЗСУ в Литві

Це вже не перший збір коштів у Литві на підтримку Збройних сил України (ЗСУ). Наприкінці листопада 2022 року в рамках кампанії збору коштів на морські дрони для України литовці назбирали на три безпілотники вартістю по 250 тисяч доларів, які назвали "Peace Дец", "Peace Да" і "Peace Дюк". 

Наприкінці травня 2022 року литовці всього за три з половиною дні назбирали майже шість мільйонів євро на Bayraktar для ЗСУ. Згодом Туреччина оголосила, що віддасть безпілотник безплатно. Країни погодили, що 1,5 мільйона євро витратять на озброєння для дрона, а решту коштів спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

Крім того, до Дня незалежності України в рамках фандрейзингової кампанії литовці зібрали для ЗСУ понад півтора мільйона євро, на які закупили у Польщі 27 дронів-камікадзе Warmate. Ще 10 таких безпілотників поляки надали Україні безкоштовно.

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