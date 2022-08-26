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Фото: Rafal Guz/PAP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Литва передасть Україні 37 дронів-камікадзе

Анастасія Шепелева
34 хв. тому

У рамках фандрейзингової кампанії литовці вже зібрали для України понад мільйон євро. На ці гроші країна закупить у Польщі 27 дронів Warmate для ЗСУ. Ще 10 літальних апаратів поляки нададуть безкоштовно.

https://www.dw.com/uk/litva-peredast-ukraini-37-dronivkamikadze/a-62943901

Литва закупить у Польщі та передасть Україні 37 дронів-камікадзе, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у п'ятницю, 26 серпня. За його словами, безпілотники придбають на кошти, зібрані литовцями в рамках кампанії Legion Of Boom ("Легіон Бум").

"Частину коштів, зібраних Legion Of Boom (мільйон євро) передадуть литовському міністерству національної оборони і використають для купівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, які потім відправлять в Україну. Дякую всім, хто зробив пожертвування!" - написав Анушаускас у Twitter.

Водночас ініціатор кампанії Legion Of Boom, журналіст Андрюс Тапінас, уточнив, що частину дронів компанія-виробник WB Group надасть безкоштовно.

"Спочатку очікували 25, але вдалося домовитися про 27, і ще 10 польський виробник надасть на підтримку України", - зазначив Тапінас у Facebook.

Перевага ударних дронів Warmate, які здатні переносити вибухівку, полягає в їх легкості та транспортабельності. За даними ЗМІ, їх вага становить менше шести кілограм, натомість вони можуть відлітати на відстань до 30 км зі швидкістю 150 км/год. 

Литовці зібрали для України понад 1,5 мільйона євро

Кампанію зі збору коштів на озброєння для ЗСУ у Литві присвятили до Дня незалежності України.

За даними Тапінаса, на момент завершення збору литовці пожертвували понад півтора мільйона євро. Втім, сума має збільшитися до понад двох мільйонів, адже очікується ще кілька переказів з інших банків, а також пожертвування від польських партнерів, повідомив Тапінас.

Це вже не перший збір литовців на підтримку української армії. Наприкінці травня литовці всього за три з половиною дні назбирали майже шість мільйонів євро на Bayraktar. Згодом Туреччина оголосила, що віддасть безпілотник безкоштовно, а зібрані гроші спрямували на озброєння для дрона та гуманітарну допомогу Україні.

Як повідомляв міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, загалом держава уже надала Україні озброєння на суму близько 123 мільйонів євро.

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