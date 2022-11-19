У Литві склалися на другий морський дрон для України

У рамках кампанії збору коштів на морські дрони для України литовці назбирали достатньо на другий безпілотник і розпочали збір на третій. Вони матимуть приперчені миротворчі назви.

Учасники масштабної акції в Литві зі збору коштів на морські дрони для України назбирали вже достатню суму на другий такий безпілотник та успішно розпочали збір на третій. Про це в суботу, 19 листопада, повідомив відомий литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

"Після передачі Україні морського безпілотника "Peace Дец" ми назбирали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою Yes to peace ("Миру так!" англійською. - Ред.) або "Peace Да". І ми вже маємо 40 тисяч євро на третій (під назвою. - Ред.) Duke of Peace ("Князь миру" англійською. - Ред.) або "Peace Дюк". Це буде найкраще тріо після трьох тенорів", - йдеться в дописі журналіста.

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Наприкінці травня литовці всього за три з половиною дні назбирали майже шість мільйонів євро на Bayraktar для Збройних сил України. Згодом Туреччина оголосила, що віддасть безпілотник безплатно. Країни погодили, що 1,5 мільйона євро з зібраної суми витратять на озброєння для дрона, а решту коштів спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

Збір коштів на український флот морських дронів

11 листопада президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосили початок збору коштів "на перший у світі український флот морських дронів", який проводитиме фандрейзингова платформа United24. "Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають з кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", - зазначив тоді Зеленський.

За словами Федорова, Київ ставить за мету зібрати кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень.

16 листопада в United24 повідомили, що на той момент вдалося зібрати необхідні кошти на 25 морських дронів.

Морські дрони-камікадзе довели свою ефективність під час атаки на Чорноморський флот РФ у бухті Севастополя, проведеній зранку 29 жовтня. Тоді їм вдалося пошкодили кілька російських надводних бойових кораблів.