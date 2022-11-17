Литовці зібрали 250 тисяч доларів на морський дрон для ЗСУ

У Литві продовжується збір коштів уже на другий морський дрон для ЗСУ. Перший назвали "PEACE Дец".

Литовці придбали для України морський дрон ціною у 250 тисяч доларів, повідомив у четвер, 17 листопада, відомий литовський журналіст Андрюс Тапінас.

За його словами, цей безпілотник у результаті народного голосування, у якому протягом кількох годин взяли участь близько 12 тисяч осіб, отримав назву "PEACE Дец". "Наші найкращі побажання миру - російському Чорноморському флоту. Триває збір коштів на ще один безпілотник від Литви", - написав Тапінас у Twitter.

Наприкінці травня литовці всього за три з половиною дні назбирали майже шість мільйонів євро на Bayraktar для Збройних сил України. Згодом Туреччина оголосила, що віддасть безпілотник безкоштовно. Країни погодили, що 1,5 мільйона євро з зібраної суми витратять на озброєння для дрона, а решту коштів спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

Збір коштів на флот морських дронів

11 листопада президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосили про початок збору коштів "на перший у світі український флот морських дронів", який здійснюватиме фандрейзингова платформа United24. "Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають з кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу", - зазначив Зеленський.

За словами Федорова, Київ ставить за мету зібрати кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень.

Напередодні, 16 листопада, в United24 повідомили, що вже вдалося зібрати необхідні кошти на 25 морських дронів.