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США наклали санкції на літак Лукашенка
США наклали санкції на літак ЛукашенкаФото: Reuters/BelTA/A. Stasevich
ЕкономікаСполучені Штати Америки

США наклали санкції на літак Лукашенка

Валерій Сааков
52 хв. тому

Мінфін США вніс літак Олександра Лукашенка в санкційний перелік. Це може ускладнити його експлуатацію та ремонт. Під обмеження потрапили також БелАЗ і МАЗ.

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Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти президентського літака білоруського правителя Олександра Лукашенка. У п'ятницю, 24 березня, американський мінфін вніс до санкційного списку Boeing 737 з бортовим номером EX-001PA. Цей літак використовується Лукашенком і його сім'єю для офіційних ділових і особистих поїздок, у тому числі за кордон.

Запроваджені обмеження, які забороняють будь-яким фізичним та юридичним особам США здійснювати транзакції з тими, хто потрапив під такі санкції, можуть ускладнити оператору літака отримання послуг і запчастин для нього, зазначає інформаційна агенція AFP.

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Обмеження проти флагманів білоруського автопрому

Крім того, американський мінфін запровадив санкції проти провідних представників білоруського автопрому - Білоруського автомобільного заводу (БеЛАЗ) та Мінського автомобільного заводу (МАЗ). В американському відомстві пояснюють свої дії тим, що обидва заводи погрожували працівникам, "які брали участь у страйках і мирних протестах після фальсифікації президентських виборів у серпні 2020 року".

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На Мінському автозаводі учасників протесту залякували, а потім звільнили, а на Білоруському автомзаводі їм погрожували звільненнями, повідомляє пресслужба американського мінфіну.

До санкційного чорного списку мінфіну США потрапили й кілька нещодавно призначених членів білоруської Центральної виборчої комісії, що вже перебуває під санкціями. "Сполучені Штати і надалі сприятимуть притягненню до відповідальності режиму Лукашенка за насильство, пов'язане з фальсифікацією президентських виборів у серпні 2020 року", - йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

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