Лукашенко відповість за злочини. ЄС грозить посилити санкції

ЄС має запровадити санкції проти причетних до судових переслідувань білоруської опозиції. А також неухильно дотримуватись політики дипломатичної ізоляції режиму Лукашенка, йдеться у резолюції Європарламенту.

Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за репресії в Білорусі, включивши до санкційних списків суддів, прокурорів і силовиків, причетних до переслідування представників білоруської опозиції та громадянського суспільства. Тим часом країни-члени ЄС мають надавати всю можливу підтримку активістам і правозахисникам, яких переслідує режим Лукашенка: негайно видавати їм візи у разі термінової необхідності залишити Білорусь і надавати необхідний захист.

Про це йдеться в резолюції "Про подальші репресії проти народу Білорусі, зокрема про справи Анджея Почобута та Алеся Беляцького", яку було прийнято в середу, 15 березня. Резолюцію підтримали 557 депутатів, 25 - проголосували проти, 40 - утрималися.

Читайте також: У Білорусі страчуватимуть чиновників і військових за держзраду

Режим Лукашенка має відповісти за свої злочини

Лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького суд у Мінську недавно засудив до 10 років позбавлення волі. Місяць тому Гродненський обласний суд Білорусі засудив журналіста та активіста Спілки поляків Анджея Почобута до восьми років позбавлення волі з відбуванням строку в колонії посиленого режиму. У резолюції євродепутати засудили вироки, винесені Почобуту, Біляцькому, іншим громадським діячам та незалежним журналістам Білорусі та закликали "негайно та безумовно" їх звільнити.

У документі також йдеться про необхідність всебічного розслідування злочинів, скоєних "режимом Лукашенка проти народу Білорусі". Європарламент закликав держави-члени "застосовувати принцип універсальної юрисдикції та готувати судові справи проти білоруських посадових осіб, включаючи Олександра Лукашенка, які несуть відповідальність або причетні до систематичного насильства, репресій та злочинів проти людяності".

В окремому пункті резолюції висловлюється "засудження спроб режиму Лукашенка знищити білоруську культуру та проводити політику русифікації білоруського народу". Крім цього, євродепутати стурбовані "так званою інтеграцією Росії та Білорусі", яку вони прирівнюють до "фактичної окупації". "Прогресуюча мілітаризація Білорусі та регіону, у тому числі за рахунок присутності російських військ, представляє виклик безпеці та стабільності європейського континенту, що суперечить волі білоруського народу", - наголошується у резолюції.

Олександр Лукашенко та інші офіційні особи Білорусі причетні до війни, розв'язаної Росією, та військових злочинів, скоєних в Україні. І вони "мають бути притягнуті до відповідальності у спеціальному трибуналі та інших відповідних міжнародних судах". Європарламент визнає режим Лукашенка "посібником держави, яка використовує засоби тероризму" і висловлює свою підтримку білоруським добровольцям і партизанам, які борються за незалежність Білорусі та допомагають Україні воювати проти російської армії.

Читайте також: ISW: Лукашенко їздив в Іран як васал Кремля

Міжнародний моніторинг та дипломатична ізоляція

Ситуація з переслідуванням представників білоруського громадянського суспільства має постійно перебувати в центрі уваги ЄС, ОБСЄ, Ради з прав людини ООН та міжнародних правозахисників, "щоб забезпечити моніторинг, документування та звітність про порушення прав людини" у Білорусі та гарантувати притягнення до відповідальності всіх причетних до цих злочинів.

Тим часом, як наголошується в документі, Євросоюз має зміцнювати єдність щодо своєї політики дипломатичної ізоляції нинішнього режиму Білорусі. У резолюції Європарламенту засуджуються "будь-які дії, включаючи візити високопосадовців до Мінська, які можуть поставити під сумнів однозначне невизнання ЄС режиму Лукашенка", а також факти видачі деякими державами-членами ЄС шенгенських віз "особам, близьким до Олександра Лукашенка".