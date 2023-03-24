Фон дер Ляєн разом з Макроном говоритиме в Китаї про Україну

Мета наміченого на початок квітня спільного візиту глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Франції Еммануеля Макрона до Пекіна - перемовини з китайським керівництвом про Росію та Україну.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) поїде у перший тиждень квітня до Китаю разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомив у п'ятницю, 24 березня, речник Єврокомісії, не надавши жодних подробиць.

Макрон цього ж дня також підтвердив, що фон дер Ляєн супроводжуватиме його під час візиту до Пекіна, де він збирається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Головна мета - перемовини про війну РФ проти України

Після саміту лідерів ЄС у Брюсселі Макрон заявив, що попросив президентку Єврокомісії поїхати до КНР, аби представити там "єдиний голос". Він закликав Пекін допомогти переконати Москву припинити війну проти України, передає AFP.

У лютому Китай представив документ із закликом до термінових мирних переговорів і "політичного врегулювання". Макрон назвав такі зусилля позитивними, однак наполягає, що миру в Україні можна досягти лише після виведення військ РФ.

До спільної поїздки Макрона та фон дер Ляєн Китай 31 березня відвідає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. На пресконференції після саміту ЄС він заявив: "Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні".

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Головний дипломат ЄС теж планує поїздку до Пекіна

Тим часом верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що пропозиції Пекіна щодо припинення війни в Україні свідчать про те, що Китай не хоче повністю приєднуватися до Росії. На його думку, ЄС має вітати це, навіть якщо західні лідери чітко дали зрозуміти, що не розглядають китайську ініціативу як повноцінний мирний план. Оскільки Росія привітала пропозиції Китаю, "Китай виступає в ролі, яку, на мою думку, ми повинні просувати", додав головний європейський дипломат.

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Боррель наголосив, що Європа має вітати будь-які спроби Пекіна дистанціюватися від війни Росії проти України. За його словами, партнерство Китаю з Росією - не безмежне, попри протилежну риторику. Свою позицію він пояснив тим, що хоча Китай встановив тісні економічні та дипломатичні зв'язки з РФ, він не створив військового союзу з Москвою і не постачав зброю, щоби допомогти Росії у війні проти України. "Ця безмежна дружба, здається, має певні межі. Китай не перетнув жодної червоної лінії для нас", - цитує слова Борреля журналістам у Брюсселі Reuters.

Боррель також повідомив, що незабаром відвідає Китай, хоча дата поїздки ще не визначена.

Нагадаємо, що цього тижня відбулася зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як нагадує Reuters, у лютому 2022 року, всього за кілька днів до вторгнення Росії в Україну, вони оголосили про партнерство "без обмежень".

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Ішинґер про відмову від мирного плану Китаю для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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