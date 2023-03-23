Санчес обговорить війну РФ проти України із Сі Цзіньпіном
Анастасія Шепелева
2 год. тому
Прем'єр-міністр Іспанії здійснить офіційний візит в Китай, під час якого, зокрема, планує поговорити із Сі Цзіньпіном про війну РФ проти України.
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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер, 23 березня, заявив, що війна РФ проти України стане однією з тем, які він обговорить з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час візиту в Китай наступного тижня, пише Reuters.
"Ми також говоритимемо про Україну, де найважливіше - мати можливість гарантувати стабільний і тривалий мир, - сказав Санчес у кулуарах саміту ЄС в Брюсселі. - Важливо дізнатися з перших вуст його позицію щодо миру в Україні і сказати йому, що українці самі створять умови для початку цього миру".
Напередодні, ввечері 22 березня, Мадрид оголосив про державний візит Санчеса до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між обома країнами, пише CNN.
Раніше країни-члени ЄС домовилися про постачання Києву мільйона артилерійських боєприпасів вартістю два мільярди євро. Йдеться про план, який передбачає як передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ). Першу партію снарядів Києву поставлять вже до кінця травня, а підписання спільних контрактів на закупівлі відбудеться до початку вересня.
У липні Мадрид візьме на себе головування в Раді Європейського Союзу, зазначає Reuters.