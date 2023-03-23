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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Прем'єр-міністр Іспанії Педро СанчесФото: Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance
ПолітикаІспанія

Санчес обговорить війну РФ проти України із Сі Цзіньпіном

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Прем'єр-міністр Іспанії здійснить офіційний візит в Китай, під час якого, зокрема, планує поговорити із Сі Цзіньпіном про війну РФ проти України.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер, 23 березня, заявив, що війна РФ проти України стане однією з тем, які він обговорить з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час візиту в Китай наступного тижня, пише Reuters.

"Ми також говоритимемо про Україну, де найважливіше - мати можливість гарантувати стабільний і тривалий мир, - сказав Санчес у кулуарах саміту ЄС в Брюсселі. - Важливо дізнатися з перших вуст його позицію щодо миру в Україні і сказати йому, що українці самі створять умови для початку цього миру".

Напередодні, ввечері 22 березня, Мадрид оголосив про державний візит Санчеса до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між обома країнами, пише CNN.

Сі Цзіньпін щойно завершив візит до РФ, де він назвав позицію Китаю щодо війни РФ проти України "неупередженою". Минулого місяця Пекін висунув "мирний план" щодо завершення війни, який складається з 12 пунктів.

Іспанія приєднується до закупівель снарядів для Києва

Іспанія є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) і послідовно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, зокрема, 22 березня Іспанія приєдналася до угоди ЄС про спільну купівлю снарядів для України та поповнення власних запасів.

Раніше країни-члени ЄС домовилися про постачання Києву мільйона артилерійських боєприпасів вартістю два мільярди євро. Йдеться про план, який передбачає як передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ). Першу партію снарядів Києву поставлять вже до кінця травня, а підписання спільних контрактів на закупівлі відбудеться до початку вересня.

У липні Мадрид візьме на себе головування в Раді Європейського Союзу, зазначає Reuters.

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