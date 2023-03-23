У ЄС замислились над поворотом у відносинах з Китаєм

Демонстрація Китаєм солідарності з Росією викликала незадоволення у Брюсселі. Зростає занепокоєння тим, що Пекін розглядає можливість постачання зброї Москві. Чи готові у ЄС до рішучих кроків?

Якщо Сі Цзіньпін вирішує "здружитися з воєнним злочинцем, то наш обов'язок серйозно поставитись до Китаю", - сказав DW міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи триденний візит лідера Китаю до Москви та його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Наприкінці минулого тижня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнних злочинах. Єдиний шлях вперед для Європейського Союзу, сказав Ландсбергіс, це зробити "перші кроки щодо зменшення ризиків і можливого віддалення від Китаю. Чим раніше ми почнемо, тим краще для союзу".

Габріелюс Ландсбергіс закликає поставитись до політики Китаю серйозно Фото: Ints Kalnins/REUTERS

Але не всі у Брюсселі вважають, що необхідні настільки рішучі дії. У розмові з DW деякі посадовці говорили, що Сі Цзіньпін і Путін за останні роки зустрічалися понад 40 разів. Тому демонстрація їхньої єдності зараз була "очікуваною", заявив на умовах анонімності один з європосадовців. Є загальне відчуття, що Китай користується слабкістю Росії.

Китай - серед небагатьох країн, які уникають прямо називати агресію Росії в Україні вторгненням. Пекін також утримався від усіх резолюцій ООН із засудженням Росії. Він продовжує купувати російську нафту і газ, а його чиновників і ЗМІ критикують у багатьох західних країнах за повторення тезисів пропаганди Кремля. Тож обіцянка Сі щодо безмежного партнерства з Росією ще більше зашкодила відносинам Китаю з ЄС, які і без того напружені.

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Як Китай підтримує Росію?

Хоча на Заході стурбовані тим, що Китай може розглядати можливість надання зброї Росії, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього тижня заявив у Брюсселі, що він не бачив жодних доказів того, що Китай готовий надати таку допомогу РФ.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що не побачив доказів поставок Китаєм зброї в РФ Фото: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/picture alliance

Однак Китай все ж підтримує воєнні зусилля Росії кількома обхідними шляхами. Це включає розширення економічних зв'язків і експорту обладнання подвійного призначення, каже аналітик брюссельського офісу німецького Інституту китайських досліджень Меркатора Гжегож Стек. Серед експорту обладнання: "шини, вантажівки, одяг та інші товари, які можуть використовуватися російськими військовими, хоча це і не зброя", сказав він у розмові з DW.

Якби Захід знайшов реальні докази того, що Китай постачає серйозне військове обладнання Росії, зазначив Стек, це було б "червоною лінією" для європейців. Але, враховуючи масштаби потенційних геополітичних наслідків, він рекомендує бути обережним в підходах, перш ніж звинувачувати Китай у постачанні зброї Росії.

Тепер, коли Китай відмовився від політики "нульового рівня COVID-19" і перезапускає економіку, "ми можемо пережити період дипломатичного відновлення та стабілізації", сказав він, "але ця стабілізація справді крихка, і напруження залишається".

Це напруження стосується і погіршення відносин між США та Китаєм, зокрема через питання Тайваню, репресії Китаю проти уйгурів у Сіньцзяні та суперечку ЄС із Китаєм у СОТ щодо його торговельних обмежень проти країни-члена Литви, нагадав Стек. "ЄС не хоче зіткнутися з більшою економічною дестабілізацією. Зараз є зацікавлення у збереженні стабільних відносин", - сказав він і додав, що перегляд відносин - "це як відкриття політичної скриньки Пандори".

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У США серйозні наміри

Це одна з причин, чому Брюссель неохоче приєднується до ініціатив США зі стримування Китаю. Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати ЄС та країни-члени працювати разом для протистояння Китаю. Ці зусилля досі лише частково мали успіх. У березні Нідерланди заборонили продаж Китаю передової технології мікрочіпів, а Німеччина оголосила про перевірку безпеки критично важливих компонентів своїх мобільних телефонних мереж від китайських виробників Huawei і ZTE. Загалом, проте, багато країн ЄС не наважуються йти з прибуткового китайського ринку - насамперед Німеччина, найбільшим торговельним партнером якої є Китай.

Заява президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі про те, що ЄС хоче "зменшити ризик", але не "віддалитися" від Китаю, демонструє цю нерішучість ЄС.

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Законодавці ЄС під санкціями Китаю

Попри це, сприйняття Китаю у Європі найбільш скептичне за останні десятиліття, каже голова делегації Європейського парламенту з відносин з Китаєм Рейнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer). "Останнім часом китайцям не дуже успішно вдаються контакти з європейцями. Я б сказав, що вони розтратили багато політичного капіталу, який мали раніше", - зазначив він у розмові з DW.

У грудні 2020 ЄС та Китай завершили консультації щодо інвестиційної угоди, яку згодом було "заморожено" Фото: Johanna Geron/AP/picture-alliance

Разом із кількома іншими європейськими законодавцями Бютікофер був внесений Китаєм у "чорний список" у березні 2021 року після того, як ЄС наклав санкції на китайських чиновників, яких звинуватили в причетності до порушень прав людини проти уйгурів. Як наслідок, Всеосяжну інвестиційну угоду між ЄС і Китаєм було "заморожено".

Однак китайські дипломати продовжили контакти з Бютікофером та з іншими європейськими політиками і після санкцій, сказав він DW.

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Китайська "атака чарівності"

Стек вважає, що за нового посла Китаю в ЄС Фу Конгіна Пекін знову заграє із ЄС, намагаючись сподобатися. Він пояснює, що Фу намагався промацати реакцію на дві ключові ідеї: по-перше, одночасне скасування санкцій, накладених ЄС на Китай і Китаєм на ЄС, що, за його словами, Фу пробував представити як "очевидний жест доброї волі з боку Пекіна, враховуючи те, що ЄС запровадив свої санкції першим". Наступним кроком, продовжив він, було сподівання Фу на розблокування ратифікації інвестиційної угоди між ЄС і Китаєм.

Однак Бютікофер, який представляє у Європейському парламенті німецьких Зелених, вважає, що шанси повернутися до розгляду інвестиційної угоди "надзвичайно мізерні".

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Наслідки партнерства без обмежень

Як повідомили джерела DW, в ЄС немає особливого бажання починати нову дискусію щодо Китаю, доки країни-члени дотримуються різних позицій: одні з них хочуть продовжувати торговельні відносини, а інші готові орієнтуватися на політику США.

Можливо, тому питання Китаю, принаймні офіційно, навіть не включили до порядку денного саміту ЄС 23-24 березня. "Китайці намагаються збалансувати дві несумісні цілі. Бути найліпшими друзями Путіна і водночас хорошими друзями європейців", - пояснив Бютікофер і чітко дав зрозуміти, що не думає, що можна досягти двох цілей одночасно. "Як казав Авраам Лінкольн, можна обдурювати весь народ якийсь час, можна обдурювати частину народу весь час, але не можна обманювати всіх весь час".

Говорячи політичними термінами, у цій конкретній ситуації це означає, що китайці "зазнають поразки, якщо наполягатимуть на безмежному партнерстві з росіянами".