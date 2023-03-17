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Володимир Путін та Сі Цзіньпін у 2019 році (архівне фото)
Володимир Путін та Сі Цзіньпін у 2019 році (архівне фото)Фото: Reuters/A. Zemlianichenko
ПолітикаРосійська Федерація

Візит лідера КНР в РФ: говоритимуть, зокрема, і про Україну

Анастасія Шепелева
49 хв. тому

Як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, однією з тем зустрічі лідерів РФ та КНР стане війна Росії проти України.

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Лідер КНР Сі Цзіньпін прибуде з візитом в Москву 20-22 березня та зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляється на сайті Кремля у п'ятницю, 17 березня. Факт візиту також підтвердили в міністерстві закордонних справ Китаю.

"Під час переговорів буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між Росією і Китаєм. Заплановано також обмін думками в контексті поглиблення російсько-китайського співробітництва на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні Кремля.

Візит розпочнеться з неформальної зустрічі

Візит Сі Цзіньпіна в Москву розпочнеться з неформальної зустрічі з Путіним, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє агенція "Інтерфакс". Офіційні переговори заплановані на 21 березня, після чого відбудеться пресконференція двох лідерів або заява для преси.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, в ході візиту глави країн підпишуть два документи. "Перший - спільна заява РФ і КНР про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, що вступають у нову епоху. Така декларація спільна, вона вже на високому рівні опрацювання, доузгоджуються окремі слова", - стверджує помічник президента РФ.

Другим документом, продовжив Ушаков, стане спільна заява про план розвитку ключових напрямів російсько-китайської економічної співпраці до 2030 року.

Сі Цзіньпін обговорить з Путіним Україну

Крім того, як розповів Ушаков, на переговорах піднімуть тему війни Росії проти України. "Ми високо цінуємо стриману, вивірену позицію китайського керівництва з цього питання, ми знаємо про китайський план врегулювання", - заявив Ушаков під час брифінгу, цитує російська агенція ТАСС.

Він додав, що розмова стосуватиметься розвитку війни РФ проти України: "Які думки з'являться після цього, - подивимося". Помічник Путіна заявив, що у Москві позитивно оцінили китайську мирну ініціативу з розв'язання війни,  а "велика частина оцінок китайських друзів" збігається з баченням РФ.

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У Лондоні закликають Пекін домагатися виведення військ РФ з України

Водночас у Великобританії заявили, що Сі Цзіньпін повинен використати поїздку до Москви, щоб спонукати Володимира Путіна вивести російські війська з України.

"Якщо Китай хоче відіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то ми, очевидно, вітатимемо це", - сказав речник прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

За його словами, будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України, не є мирною угодою взагалі. "Тому ми продовжуватимемо закликати Китай, як ми робили раніше, приєднатися до інших країн світу в заклику до Путіна вивести свої війська", - запевнив речник.

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Візит лідера КНР в РФ: говоритимуть, зокрема, і про Україну

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