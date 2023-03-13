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Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Пекіні 4 лютого 2022 року
Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Пекіні 4 лютого 2022 рокуФото: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Сі Цзіньпін поїде до Путіна в Росію наступного тижня - ЗМІ

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уже в березні відвідає РФ на запрошення Володимира Путіна, пише Reuters з посиланням на джерела.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня відвідає Росію, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це в понеділок, 13 березня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на поінформованих анонімних співрозмовників.

Приїхати до Москви навесні Сі запрошував Путін - аби "продемонструвати світові близькість російсько-китайських відносин". Раніше ЗМІ повідомляли, що візит може відбутися в квітні або на початку травня. За даними Reuters, це відбудеться швидше - вже в березні. Тим часом міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання агентства про коментар, а в Кремлі відмовились будь-що говорити.

Перша та єдина після розв'язання Росією війни проти України особиста зустріч Сі та Путіна відбулася 15 вересня 2022 року на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. На ній російський президент подякував лідеру КНР "за збалансовану позицію щодо "кризи" в Україні".

Reuters зауважує, що плани візиту з'явилися на тлі публікації Китаєм позиції щодо шляхів досягнення миру між Росією та Україною, на які скептично відреагував Захід, зважаючи на стосунки між КНР і РФ.

28 лютого-2 березня з державним візитом Китай відвідав на запрошення Сі правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

Читайте також: Навіщо Лукашенко їздив до Китаю?

З Сі Цзіньпіном збирається зустрітися Зеленський

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, міністерство закордонних справ Китаю опублікувало позиційний документ, який отримав у ЗМІ назву "мирні ініціативи". Він складається з 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни Росії проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується. Згідно з планом, першим принципом, який веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати повага до суверенітету всіх країн.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "мирний план" Китаю містить пункти, з якими можна працювати. "Є думки, з якими я не погоджуюсь. Але це вже щось (...) Наша задача - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - сказав він.

Те, що Китай почав говорити про Україну - "дуже непогано", зауважив Зеленський, зазначивши, що питання в тому, які кроки будуть зроблені далі й до чого вони призведуть. "Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії", - наголосив він. Якщо ж КНР виступить на боці Росії, то є ризики Третьої світової війни, додав Зеленський.

Також президент України повідомив, що збирається зустрітися з Сі Цзіньпіном. "Я вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці в світі", - зазначив він. Однак, чи йдеться про бажання, чи про конкретні домовленості, Зеленський не уточнив.

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