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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер ЛяєнФото: Johannes Simon/Getty Images
КонфліктиКитай

У ЄС немає доказів постачання Китаєм зброї Росії

Олександр Куницький
3 год. тому

За словами Урсули фон дер Ляєн, у ЄС немає доказів того, що Китай постачає зброю РФ. Якщо ж Пекін це зробить, то будуть обговорюватися санкції, додала президентка Єврокомісії.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловилась стримано у питанні санкцій проти Пекіна у разі поставок китайської зброї до Росії. "Поки що ми не маємо жодних доказів цього. Однак за цим треба стежити щодня", - наголосила вона у неділю, 5 березня, під час спільного виступу з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) в кулуарах засідання коаліційного кабінету у Мезеберзі. Такою була відповідь глави ЄК на запитання журналіста, чи були отримані від США конкретні докази причетності Китаю до постачань зброї Росії.

Щодо санкцій проти Китаю у разі таких поставок фон дер Ляєн додала, що це "гіпотетичне питання, на яке можна відповісти лише у тому разі, якщо це стане реальністю і фактом". Шольц на це зауважив: "Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї. Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок озброєнь". Канцлер додав: "Китайський уряд заявляв, що не постачатиме жодної зброї. Ми вимагаємо цього і стежимо за цим".

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"Китай думає над постачанням зброї Росії"

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва намагається зміцнити зв'язки із країнами, які не засуджують її за вторгнення. Серед них - КНР, чия позиція у цьому конфлікті, за оцінками спостерігачів, залишається неоднозначною. 

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Також, як повідомляв державний секретар США Ентоні Блінкен, Китай розглядає можливість надання озброєнь Росії для її війни проти України. Втім, постачання озброєнь з Китаю до Росії поки не здійснювалися, заявили напередодні експерти з різних країн на слуханнях у підкомітеті Європарламенту з оборони та безпеки. Крім того, за даними аналітиків, невідомо на якому рівні ця тема обговорюється в КНР.

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