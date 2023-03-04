Китай вважає ЄС "стратегічним партнером" попри розбіжності

У Пекіні вважають нормальним мати розбіжності у поглядах з Брюсселем, при цьому залишаючись стратегічними партнерами. У КНР наголошують, що хотіли би разом є Євросоюзом "робити більший внесок у світовий мир і розвиток".

Попри існуючі розбіжності в поглядах, Китай розглядає Європейський Союз як "всебічного стратегічного партнера". Про це в суботу, 4 березня, перед початком щорічного засідання Всекитайських зборів народних представників (парламенту. - Ред.) заявив їхній речник Ван Чао.

"Існують відмінності в історії, культурі, рівні розвитку та ідеології між Китаєм і ЄС. Сторони мають різні погляди на деякі питання, і це нормально", - цитує його dpa.

Він не коментував питання війни Росії проти України, але зауважив, що між КНР і ЄС немає "фундаментальних стратегічних розбіжностей і конфліктів". Речник додав, що Пекін прагне разом із Брюсселем "просувати політичні рішення для міжнародних і регіональних проблем гарячих точок та робити більший внесок у світовий мир і розвиток".

Ван Чао також поскаржився, що дехто намагається представити Європу та Китай як "інституційних супротивників" і говорить про "китайські загрози". На його думку, за цим стоїть "мислення часів "холодної війни" та ідеологічні упередження". "Це не відповідає фундаментальним і довгостроковим інтересам обох сторін", - наголосив речник.

Китай не засуджує Росію

У річницю вторгнення Росії в Україну Пекін представив так званий"мирний план", у якому не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією та не піддаються критиці жодні дії РФ. Китайські "мирні ініціативи" розкритикували в Брюсселі та Вашингтоні й стримано сприйняли в Києві.

В подальшому, не погоджуючись засудити російську агресію, Китай сприяв блокуванню декларацій самітів міністрів фінансів і міністрів закордонних справ Великої двадцятки (G20).

Також останніми тижнями представники США та Євросоюзу висловили декілька попереджень офіційним особам КНР щодо неприпустимості постачань озброєнь Росії для використання у війні проти України. Китай стверджує, що не має таких намірів.