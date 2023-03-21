Голова Мюнхенської конференції: Китаю вигідний слабкий Путін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Москві, не добиватиметься від Росії виведення військ з України, оскільки це вкрай послабило би президента РФ Володимира Путіна, заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) у вівторок, 21 березня, в ефірі телеканалу ZDF.

На думку дипломата, Китай не зацікавлений поваленні Путіна та зміні влади в Кремлі. Він дуже залежний від Сі, який використовує цю залежність у своїх цілях. Гойсґен звернув увагу на те, що після прибуття до Москви напередодні китайський лідер по суті вже привітав російського президента "з переобранням наступного року".

Сі важливо утримати Росію на своєму боці

За його словами, Сі будь-що прагне утримати Росію в таборі авторитарних держав, що протистоять на світовій арені США, Європейському Союзу та іншим демократичним країнам, що виступають за дотримання міжнародного законодавства.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Тому він "хоче слабкого Путіна, хоче його підтримувати, щоб той твердо залишався на стороні Китаю", впевнений Гойсґен. При цьому він нагадав про перебудову в СРСР і припустив, що у разі зміни влади в Росії знову можливий поворот до Заходу, який у КНР вважають небажаним.

Водночас, підтримуючи Росію, Китаю важливо не перейти тонку межу, щоб не опинитися під західними санкціями, зазначив Гойсґен. Тому, за його словами, Пекін виявляє велику обережність із постачанням Росії озброєнь. Крім того, Сі "ніколи не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю", адже у цьому випадку він не зміг би більше його підтримувати, переконаний дипломат.

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Захід має залучити на свій бік країни Азії, Африки та Латинської Америки

Він також наголосив, що Німеччині та в цілому Заходу вкрай важливо у цій ситуації залишатися твердо на стороні міжнародного права. При цьому слід приділити більше уваги залученню на свій бік великої кількості країн у Латинській Америці, Азії та Африці, які досі не займають достатньо чіткої позиції у конфлікті з авторитарним табором, вважає Гойсґен.

Напередодні в інтерв'ю телеканалу n-tv Гойсґен зазначив, що візит Сі до Москви важливий для обох державних діячів. Путін хоче показати своєму народу, що Росія не ізольована, незважаючи на видачу Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на його арешт, пояснив він. Щодо Китаю, то Росія для Пекіна, за словами експерта, це "бюджетна автозаправка". До того ж Сі потребує Росії у системній конкуренції Китаю зі США. Через самоізоляцію Росії Путін тепер є молодшим партнером Китаю, упевнений дипломат.

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