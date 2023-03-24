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Президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і Росії Володимир Путін
Президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і Росії Володимир ПутінФото: Gavriil Grigorov/TASS/SPIEF
ЕкономікаКазахстан

Казахстан посилить контроль за імпортом до Росії - FT

Даниїл Сотников | Валерій Сааков
43 хв. тому

Астана буде в онлайн-режимі відстежувати рух товарів, щоб обмежити можливості для обходу накладених на Росію санкцій, дізналося видання Financial Times.

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У Казахстані з 1 квітня запрацює система, що відстежує в режимі реального часу весь ланцюжок переміщення товарів від кордону до кордону, щоб обмежити можливості для обходу накладених на Росію санкцій, пише видання Financial Times із посиланням на високопоставлені джерела в п'ятницю, 24 березня.

"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому пильно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами", - сказало джерело FT, додавши, що країна "постійно працює над зниженням ризиків реекспорту".

Першим про запуск такої системи відстеження повідомило видання Eurasianet. "Наш уряд неодноразово і дуже чітко заявляв, що Казахстан не застосовує жодних санкцій і обмежень у торгівлі з Росією. Однак він не дасть змоги обійти західні санкції й не стане майданчиком для такого обходу", - сказало джерело видання.

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Паралельний імпорт до Росії через Казахстан

Після введення масштабних санкцій за вторгнення в Україну в Росії легалізували так званий "паралельний імпорт" західних товарів, зокрема через Казахстан. За даними Національного бюро статистики Казахстану, експорт до Росії торік зріс на 25 відсотків. Приміром, кількість пральних машин, що експортуються в Росію, зросла з нуля у 2021 році до майже 100 тисяч у 2022 році.

Влада Казахстану підкреслює, що до збільшення обсягів експорту призвело зростання цін на енергоносії та інші чинники. Крім того, багато товарів, наприклад з Європи, які прибули для реекспорту в Росію, надходять з таких країн, як Туреччина і Китай, які не запровадили жодних обмежень на торгівлю з Росією, вказує Астана.

Чимало товарів, ввезення яких до Росії заборонене санкціями, купують зареєстровані в Казахстані компанії, що належать місцевим жителям або створені громадянами Росії. Куплені у західних фірм товари потім реекспортують до Росії, описує схему FT. З травня в Росії затвердили список товарів, дозволених для паралельного імпорту в країну. До переліку увійшли різноманітні гаджети, побутова техніка, одяг, паливо та автомобілі.

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