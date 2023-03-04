Bloomberg: РФ в обхід санкцій отримує технології для війни

Дані аналітиків показують, що деякі підсанкційні товари, зокрема напівпровідники, надходять до Росії через треті країни, включаючи Туреччину, ОАЕ і Казахстан.

Росія, зважаючи на все, успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн Великої сімки (G7), щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, необхідних для війни проти України. Про це у суботу, 4 березня, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на неназваного високопоставленого європейського дипломата.

Російський імпорт значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, зауважує дипломат. При цьому аналіз торговельних даних дозволяє припустити, що сучасні чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших державах, поставляються до Росії через треті країни, як-от Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Постачання з Китаю до Росії також зросли, і Пекін відіграє дедалі важливішу роль у забезпеченні Москви, додав європейський дипломат. Ці країни, які не входять до ЄС, не запроваджували санкції проти Росії, але більшість із них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.

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Продаж напівпровідників через Казахстан

Казахстан, як зазначає Bloomberg, є показовим прикладом. У 2022 році ця країна експортувала в Росію передові напівпровідники на суму 3,7 мільйона доларів, тоді як роком раніше - лише на 12 тисяч доларів.

У період з 2017 по 2021 роки Росія щорічно купувала у ЄС, США, Японії та Великобританії передові чіпи та інтегральні схеми в середньому на 163 мільйони доларів. У 2022 році цей показник знизився приблизно до 60 мільйонів доларів.

Інформація, зібрана організацією Trade Data Monitor, показує, що Туреччина, Сербія, ОАЕ та пів дюжини інших країн Східної Європи та Центральної Азії допомогли заповнити цей дефіцит. Тим часом постачання високотехнологічних компонентів до цих держав із країн-союзниць зросло на аналогічну суму.

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"Потрібні механізми правозастосування"

Після повномасштабної війни РФ проти України країни ЄС та G7 запровадили кілька пакетів санкцій у спробі послабити російську військову машину. Однак дані свідчать, що реальна дія обмежувальних заходів у деяких сферах поки не відповідає очікуванням, пише Bloomberg. "Простого приєднання до нових санкцій недостатньо. Тепер урядам потрібні механізми правозастосування", - сказав партнер консалтингової компанії Oliver Wyman Даніель Таннебаум, який очолює відділ щодо питань боротьби з фінансовими злочинами.

Зазначається, що в ЄС правозастосування є розрізненими зусиллями, які в основному лягають на плечі держав-членів. У той час як Європейська комісія стежить за виконанням санкцій та дає рекомендації, національна влада відповідає за виявлення порушень та накладення штрафів.