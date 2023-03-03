У США арештували двох чоловіків за експорт технологій до РФ

За підозрою у незаконному експорті до Росії авіаційних технологій в США затримали двох громадян країни. Чоловіки фальсифікували експортну інформацію і надсилали товари до РФ через треті країни.

Двох громадян США заарештували у четвер, 2 березня, за підозрою у незаконному експорті до Росії технологій для авіаційної техніки, повідомляє міністерство юстиції США.

Затримані 59-річний Кирил Буяновський і 55-річний Дуглас Робертсон є власниками компанії KanRus, яка постачала західну авіаційну електроніку російським фірмам і надавала послуги з ремонту обладнання, яке використовується в літаках російського виробництва.

"З 2020 року обвинувачені змовлялися з метою обійти експортні закони США, приховуючи та спотворюючи справжніх кінцевих користувачів, вартість і кінцеві пункти призначення свого експорту, а також перевантажуючи товари через треті країни", - повідомили в мінюсті.

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Процесор для ФСБ

Серед іншого, вони отримували на ремонт комп'ютерний процесор із наклейкою Федеральної служби безпеки РФ, йдеться у повідомленні. Щоб приховати його справжнього користувача і кінцевий пункт призначення, підприємці надали фальшивий рахунок-фактуру транспортній компанії, вказавши пунктом призначення Німеччину.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в лютому 2022 року вони намагалися вивезти до РФ авіаційну електроніку без відповідної ліцензії. Згодом, у травні, червні та липні 2022 року, підприємці незаконно перевантажували таку електроніку через Вірменію та Кіпр до Росії також без отримання необхідних ліцензій.

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Чоловіків звинувачують у змові, експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні електронної експортної інформації та контрабанді товарів. За кожен випадок експорту контрольованих товарів без ліцензії їм загрожує ув'язнення до 20 років, за кожен випадок контрабанди - до 10 років, за кожним звинувачення у змові та фальсифікації експортної інформації - до п'яти років.

Розслідування координувала міжвідомча група KleptoCapture, яка контролює дотримання санкцій США та союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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