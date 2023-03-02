Захід закликав ОАЕ припинити реекспорт товарів до Росії - FT

Офіційні особи західних країн побоюються, що реекспорт електроніки з ОАЕ до Росії може сприяти веденню війни в Україні, пише британська газета Financial Times.

Представники США, Європейського Союзу та Великобританії ведуть перемовини з Об'єднаними Арабськими Еміратами про припинення реекспорту товарів до Росії, повідомило у четвер, 2 березня, британське видання Financial Times.

Зокрема, офіційні особи західних держав стурбовані постачанням електронних компонентів, які можуть бути використані для продовження війни Росії проти України. Захід закликає ОАЕ дотримуватися торгових обмежень, запроваджених проти РФ. У свою чергу представник країни заявив, що Абу-Дабі має "чіткі і надійні процеси по роботі з організаціями, що підпали під санкції".

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Санкційні товари постачають до РФ через "транзитні країни"

Згідно зі статистикою Федеральної митної служби РФ, у 2022 році експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії зріс порівняно з попереднім роком більш ніж у сім разів, склавши майже 283 мільйона доларів, проаналізував фонд "Вільна Росія". Крім того, за минулий рік Емірати відправили до Росії в 15 разів більше мікрочіпів, ніж у 2021-му: обсяг торгівлі цією продукцією зріс до 24,3 мільйона доларів минулого року з 1,6 мільйона доларів у 2021 році.

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За даними статистичної служби ЄС Eurostat, за перші дев'ять місяців війни в Україні обсяг постачання товарів з Євросоюзу до Росії скоротився на 47 відсотків. За той же період постачання європейської продукції до інших країн СНД (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Грузія, Узбекистан та Киргизія) зросли на 48 відсотків. Експорт у сусідні з РФ держави наростили всі країни Євросоюзу, за винятком Мальти та Швеції. Вважається, що країни СНД виступають транзитними точками для реекспорту товарів до Росії.

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