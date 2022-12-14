РФ імпортує чипи для озброєння в обхід санкцій - Reuters

Для імпорту необхідних для випуску озброєнь західних чипів в обхід санкцій Росія використовує Туреччину, а також Гонконг і Естонію, з'ясували Reuters і британський інститут RUSI.

Західні мікрочипи, необхідні для виробництва ракет, як і раніше надходять до Росії в обхід санкцій. Про це йдеться у спільному розслідуванні агентства Reuters і британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), яке опублікували у вівторок, 13 грудня. Журналісти й експерти детально описали глобальні ланцюжки поставок, через які Росія й надалі закуповує західні комп'ютерні компоненти та іншу електроніку.

Вони виявили цілу низку маловідомих експортерів, за допомогою яких партії напівпровідників та іншої техніки надходять до Росії через Туреччину, Гонконг, Естонію та інші торговельні хаби.

Один із прикладів ймовірних поставок через Туреччину в обхід санкцій

У розслідуванні, зокрема, йдеться про компанію Azu International, засновану в березні 2022 року - коли західні країни вже запровадили низку масштабних санкцій проти Росії. За тиждень після того вона почала активно постачати IT-продукцію в РФ. Посилаючись на дані російської митниці, Reuters зазначає, що за сім місяців свого існування компанія експортувала в РФ комплектуючі на суму щонайменше 20 мільйонів доларів, включно з виробленими американськими компаніями чипами.

За даними розслідувачів, співзасновником Azu International є турецький бізнесмен Гоктюрк Агваз, який також керує німецькою компанією Smart Impes GmbH, що займається оптовими продажами IT-продукції. До початку повномасштабної війни в Україні німецька фірма постачала західну продукцію клієнту в Москві, який нещодавно - вже після початку війни - імпортував товари через Azu International, що базується в Стамбулі, йдеться у розслідуванні.

У жовтні Агваз повідомив Reuters, що Smart Impex припинила експорт у Росію через торговельні обмеження ЄС, але постачає товари в Туреччину. "Ми не можемо експортувати в Росію і ми просто продаємо в Туреччину", - заявив він. На запитання про продажі Azu International у Росію він заявив, що це "комерційна таємниця", пише далі агентство.

Читайте також: США звинуватили п'ятьох росіян у контрабанді електроніки для військового сектора РФ

Незадовго до публікації розслідування журналісти зв'язалися з бізнесменом знову. Той запевнив, що Smart Impex "дотримується всіх експортних обмежень" і "не оминає західних санкцій проти Росії". Водночас він відмовився відповідати на запитання про іншу компанію - Azu International. При цьому турецькі корпоративні дані свідчать про те, що Агваз наприкінці листопада продав свою 50-відсоткову частку в цій фірмі.

РФ експортувала електронні компоненти на 2,6 мільярда доларів

"Azu International є одним із прикладів того, як канали поставок у Росію залишаються відкритими, попри західні експортні обмеження і заборони виробників", - пише Reuters.

За сім місяців дії безпрецедентних санкцій - з квітня до кінця жовтня - до РФ надійшли електронні компоненти на суму щонайменше 2,6 мільярда доларів, зазначає Reuters із посиланням на данні російської митниці. З цих поставок товари на суму щонайменше 777 мільйонів доларів - вироби західних фірм, чиї чіпи були знайдені в російських системах озброєння. Йдеться про американські компанії Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc, а також німецьку компанію Infineon AG.