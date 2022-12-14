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Американський та росіський прапориФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США звинуватили 5 росіян у контрабанді електроніки для РФ

Олег Соколенко | Анастасія Шепелева
2 год. тому

У США п'ятьох громадян РФ і двох американців обвинувачують в організації злочинної схеми контрабанди електронних компонентів і набоїв в обхід санкцій проти Росії.

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Федеральний окружний суд Східного округу Нью-Йорка висунув п'ятьом громадянам Росії та двом громадянам США обвинувачення в організації контрабанди електронних компонентів для російської оборонної промисловості та боєприпасів в обхід санкцій. Повідомлення про це розміщено на сайті міністерства юстиції Сполучених Штатів у вівторок, 13 грудня. Загалом групі з семи осіб висунули обвинувачення за 16 пунктами, зокрема у шахрайстві, злочинній змові, контрабанді, відмиванні грошей і порушенні санкцій.

Деякі з електронних компонентів можуть бути використані у розробці ядерної та гіперзвукової зброї, зазначається на сайті мін'юсту США.

Як вказує відомство, одного з обвинувачених, росіянина Вадима Конощенка, у жовтні затримали на естонсько-російському кордоні з електронними компонентами 35 різних типів і "тисячами" 6,5-мм патронів для снайперських рушниць. За місяць Конощенка, якого американська сторона вважає офіцером ФСБ, знову викрили у спробі ввезти в РФ через Естонію 20 ящиків патронів американського виробництва. Після арешту чоловіка естонська влада провела обшук на складі, що належить його синові, і вилучила 170 кг боєприпасів.

За даними мін'юсту США, обвинувачені вели свою діяльність в інтересах московських компаній "Сернія Інжиніринг" і "Сертал", які перебувають під санкціями. Ці фірми, як вважає Вашингтон, "під керівництвом російських спецслужб закуповують передову електроніку і складне випробувальне обладнання для російського військово-промислового комплексу і науково-дослідного сектора".

США обіцяють припинити незаконне використання своїх технологій

Одного з обвинувачених резидентів США вже заарештовано, інший сам здався владі. Крім того, до Естонії було направлено запит про екстрадицію Конощенка до Сполучених Штатів. У разі визнання обвинувачених винними їм загрожує максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі.

Прокурор Сполучених Штатів у Східному окрузі Нью-Йорка заявив, що його відомство "не зупиниться в енергійному переслідуванні тих, хто незаконно скуповує американські технології, щоб застосовувати їх для продовження жорстоких атак Росії на демократію".

Генерал США Петреус про зброю від Заходу й Україну в НАТО

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